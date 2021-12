Las dos visitas sorpresa que recibió River Plate en la previa de la final

* Nacho Fernández, presente con el plantel de River

Desde hace un tiempo que River Plate demuestra que es una familia, y quedó nuevamente demostrado en la antesala a la final del Trofeo de Campeones ante Colón en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El Millonario tendrá a dos simpatizantes muy especiales que le brindarán su aliento desde la tribuna.

Dentro del chárter de allegados del club de Núñez sobresalió la presencia de dos ex futbolistas de la entidad: Nacho Fernández y Sebastián Driussi. Tanto el volante como el delantero se acercaron al hotel para brindarle su apoyo a los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Aunque ambos deportistas llevan un tiempo fuera del club, su sentido de pertenencia es evidente, ya que en cada entrevista lo dejan en claro. El mediocampista atraviesa un enorme presente en Atlético Mineiro de Brasil, donde fue catalogado como el mejor volante del certamen y levantó El Mineirao, la Serie A y la Copa de Brasil. El delantero, que coqueteó hace unos meses con un posible regreso, actualmente se encuentra en el Austin FC de la Major League Soccer de Estados Unidos.

También fue para valorar el gesto que tuvo el Muñeco antes de subirse al micro que llevó a River Plate rumbo al estadio. El director técnico saludó a los dueños y a los empleados del hotel y les agradeció su hospitalidad.

El que también vivirá una jornada especial es Nahuel Gallardo, hijo del estratega millonario y uno de los futbolistas del Sabalero entrenado por Eduardo Domínguez. “Son cosas que no se pueden explicar, va todo por dentro”, comenzó su relato durante una entrevista con la cadena televisiva estadounidense.

“Trato de tomarlo con naturalidad, con responsabilidad, porque es una final. Es la oportunidad de sumar la segunda estrella para Colón”, recalcó el lateral izquierdo. Y luego, añadió: “Mis hermanos y mi madre quieren que me vaya bien, pero es raro. Ellos van a estar del otro lado”.

El ex Defensa y Justicia también confesó que durante la previa no cruzó palabras con su padre porque “no se habla del partido” ya que “no se regala nada”. Además confesó que en su anterior enfrentamiento no se saludaron: “No se dio, es que estábamos los dos muy metidos”.

Para cerrar, manifestó que no estaba al tanto de la decisión que tomaría Marcelo de continuar como DT de River Plate: “No sabía nada, hasta el último día. Creo que ni él lo sabía”.

