Cuatro hinchas de River murieron en un trágico accidente de tránsito camino a Santiago del Estero

Cuatro hinchas de River fallecieron rumbo a Santiago del Estero

Una triste noticia se produjo en la previa a la final por el Trofeo de Campeones que tendrá cara a cara a River Plate y Colón de Santa Fe en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Según expresó la agencia Télam, cuatro simpatizantes del Millonario que viajaban en una camioneta utilitaria (Renault Kangoo) sufrieron un trágico accidente.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informó que el siniestro, que dejó un saldo de cuatro fallecidos (dos hombres, una mujer y un niño de 7 años), ocurrió en la ruta provincial N°4, a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe en la localidad de Nelson. La única sobreviviente es una mujer adulta, que rápidamente fue trasladada al Hospital José María Cullen con heridas de consideración.

Los primeros informes hablan de que la camioneta -circulaba de este a oeste- habría mordido la banquina, produciendo el cruce de carril y posterior choque frontal contra un camión de cargas. A raíz del fuerte impacto, cuatro personas oriundas de Florencio Varela fallecieron, mientras que una persona fue derivada hacia el nosocomio más cercano, donde permanecía internada.

Por su parte, el chofer del camión resultó ileso aunque el vehículo que transportaba pollos quedó volcado sobre la banquina.

“Hice todo para evitar el accidente y no pude. Me quedo tranquilo porque hice lo posible para tratar de que no pase”, comentó Flavio, el conductor del camión con el que impactó la camioneta en diálogo con un móvil de AireDigital. El hombre, que maneja en las rutas del país desde hace 15 años, venía del lado de San Cristóbal rumbo a Entre Ríos.

En el lugar trabajaron policías de la Comisaría 15 de Nelson, de la Policía de Seguridad Vial, bomberos zapadores policiales, peritos especialistas de la Agencia de Investigación Criminal AIC y médicos del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias SIES.

Ramón Leiva, presidente comunal de Nelson, indicó que “las personas fallecidas son oriundas de Florencio Varela. El camión lo impactó de lleno en cercanías de la curva”. Una vecina de la zona, en diálogo con El Liberal, aportó: “Me acerqué y estaban todos muertos. La mujer que estaba viva hasta ese momento pedía por su bebé. Pero luego se prendió fuego la camioneta”.

Tras el informe de la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación ordenó los peritajes criminalísticos de rigor, los cuales fueron realizados por los agentes del área Científica de la Agencia de Investigación Criminal AIC.

El club de Núñez expresó sus condolencias en las redes sociales tras lo sucedido: “Ante el lamentable accidente de tránsito en Santa Fe que les costó la vida a cuatro hinchas de River, el Club acompaña a sus familiares y seres queridos en este momento de profunda tristeza”.

