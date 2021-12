Leonardo Ponzio, una leyenda: se transformó en el jugador más ganador en la historia de River Plate y se retiró del fútbol

Leonardo Ponzio se convirtió en el futbolista con más títulos de River Plate (Foto: Télam)

Leonardo Ponzio no olvidará lo sucedido este sábado en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El volante central, con la obtención del Trofeo de Campeones ante Colón de Santa Fe, añadió un nuevo título a su exitoso palmarés y se convirtió en el futbolista más ganador dentro de la rica historia de River Plate. “Vine de otro lado, me adoptaron de la mejor manera y me brindé al máximo. Todavía no caigo”, expresó entre lágrimas desde el campo de juego de Santiago del Estero para confirmar su retiro.

El oriundo de Las Rosas, con un total de 17 logros, antes había participado en las conquistas del Torneo Clausura 2008, Primera B Nacional 2011/2012, Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 2016, Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2017, Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019, Copa Argentina 2019 y Liga Profesional de Fútbol 2021.

Con este título, el ex futbolista de Newell’s y Zaragoza superó a Ángel Labruna, uno de los máximos ídolos de la hinchada millonaria, y Ricardo Vaghi. Angelito, que también sobresalió en su etapa como DT, logró nueve campeonatos nacionales, tres Copa Ibarguren, una Copa Escobar y tres Copa Aldao. El defensor, por su parte, ganó siete campeonatos, cinco Copa Aldao, tres Copa Ibarguren y Copa Escobar.

El León, que llegó al club de Núñez en 2007, se convirtió en uno de los principales referentes del plantel y en uno de los jugadores más queridos por el público. Un claro ejemplo fue lo acontecido ante Defensa y Justicia, donde fue incluido en el telón con las caras de los futbolistas más emblemáticos de River Plate. El amor es recíproco. “Encontré una segunda casa. Me fui, volví. Siempre digo que de River no hay que irse nunca. Podría haberme ido en unos contextos de no jugar, pero siempre hay algo que te encamina para seguir soñando y así fue. Yo le di todo a esta profesión y logré lo que soñé desde chico”, manifestó el capitán en los últimos días.