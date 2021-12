La denuncia de Fabián Doman: “La Junta Electoral de Independiente está viciada de ética”

De izquierda a derecha, Néstor Grindetti, Fabián Doman y Juan Marconi

Luego de conocerse este sábado la prohibición de la Junta Electoral a Unidad Independiente para que se presente en las próximas elecciones del club de Avellaneda el 19 de diciembre, su candidato a presidente, Fabián Doman, salió a hablar y reclamó que los dejen competir. Además, en su cuenta de Twitter informó que la agrupación tiene los papeles en regla y está el frente opositor publicó otro comunicado.

Este domingo en diálogo con Radio La Red, Doman aseguró que “la voz del estadio quiso callar a la gente cuando se estaba expresando libremente”. “Es una locura. Quiero paz, pero no pueden frenar a los hinchas cuando están cantando lo que quieren”, subrayó.

“Queremos que la junta electoral, viciada de ética, se vaya. Pusieron a Independiente en un lugar que no se merece. Esperemos que se revierta esta situación. Queremos ganar, pero principalmente queremos que nos dejen competir”, agregó el candidato a presidente, cuya lista tiene como postulantes a la vicepresidencia al intendente de Lanús, Néstor Grindetti y al periodista Juan Marconi.

Fabián Doman y el certificado de la Unidad Independiente

“Nunca vi un hecho tan antidemocrático como éste. Están manejando el club como un mal sindicato. No puede pasar esto en Independiente”, enfatizó en la entevista radial. Y agregó: “No me sorprende esto que pasó. Ya estábamos avisados que podían suceder este tipo de cosas. Desde que nos impugnen la lista, hasta que rompan urnas. Incluso nos contaron que hasta pueden cortar el Puente Pueyrredón para que la gente no vote”.

“Si me preguntaran a mí, yo al estadio le pondría sólo Ricardo Enrique Bochini”, concluyó sobre el homenaje que tendrá el Bocha este domingo cuando se rebautice el nombre del Libertadores de América con el nombre del máximo ídolo del Rojo.

Doman además se expresó en su cuenta de Twitter, donde publicó una foto donde según indica el certificado de la Unidad Independiente está vigente hasta el 30 de abril de 2022.

El comunicado posteado por Unidad Independiente

Por otro lado, el frente opositor publicó este domingo otro comunicado donde aseguró que “el oficialismo se quiere perpetuar en el club”.

Hugo Moyano preside la institución desde diciembre de 2013 y fue reelecto cuatro años más tarde en medio de un contexto positivo por la obtención de la Copa Sudamericana. No obstante, la situación económica del club fue empeorando al punto de que su último balance aprobado en una asamblea del pasado 19 de octubre, presentó un pasivo en pesos de 3.945.196.302. Al 30 de junio de 2019 la deuda era de 1.649.409.501 de pesos y en dos años subió a 2.807.225.579 de pesos. Con este panorama la situación económico/financiera del club es dramática.

Sin rumbo en lo institucional ni en lo deportivo, donde el objetivo es intentar asegurarse el boleto a la Copa Sudamericana, el oficialismo aseguró que Moyano será candidato a la reelección.

EL COMUNICADO DE UNIDAD INDEPENDIENTE

“El oficialismo se quiere perpetuar en el club. Independiente dejó de ser el orgullo nacional y se convirtió en una sociedad anónima que se maneja al igual que un sindicato. Un sindicato inmoral y con doble vara: por un lado, tiene empleados impagos y, por el otro, practica las costumbres de Camioneros al evitar que haya elecciones democráticas”.

“Les molesta tener, por primera vez en su historia, una oposición a su poder. Saben que les ganamos y no quieren que seamos gobierno porque tienen miedo que descubramos todos los negocios que hicieron perjudicando al club. Ellos son conscientes de esto y nosotros vamos a ir a fondo”.

“El club no es de los Moyano, es de los socios y por eso no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Es la última oportunidad que tenemos para impedir que seamos el primer club privatizado de la Argentina. Desde la Unidad vamos a luchar hasta el final para recuperar nuestro club, para volver a ser rojos; para que nos vuelvan a llamar socios; para dejar de ser un sindicato. Para volver a ser Independiente”.

