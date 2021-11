“En la ida ganamos y en la vuelta no perdemos”: Andrés Lillini sobre el Clásico Capitalino de cuartos de final

Andrés Lillini (Foto: Cuartoscuro)

Los Pumas de la UNAM se enfrentarán a las Águilas del América por lo cuartos de final del Grita México Apertura 2021. Andrés Lillini, director técnico de los universitarios, aseguró que su equipo eliminará al máximo rival y aprovechó para afirmar que el conjunto auriazul es más grande que el azulcrema.

En entrevista para la cadena ESPN, el entrenador de 47 años de edad realizó un análisis sobre el que será su próximo contendiente en la Liga MX. Lillini se mostró con confianza al sostener que si bien fueron las Águilas quienes mejor rendimiento tuvieron a lo largo de la fase regular, sus dirigidos saben imponerse frente a situaciones adversas.

“América es el mejor del torneo, fue el que más puntos sacó. Me gusta, me encanta el desafío, porque cuando el equipo está frente a este tipo de equipos es cuando más aprieta, en estas situaciones es cuando más responde, bienvenidos este tipo de partidos” dijo el entrenador.

De la misma forma, reconoció las fortalezas de su contrincante, pero aseguró que la serie se la llevarán los Pumas en un resultado que será ajustado. Incluso, en una dinámica de verdadero o falso, advirtió que ellos son quienes mejor llegan a esta instancia del torneo luego de vencer a Toluca en el repechaje.

Fotografía de archivo de Álvaro Fidalgo (i) del América disputando el balón con Arturo Ortiz de Pumas en el estadio Azteca de la Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

“Es un rival poderoso, de grandes individualidades, con un entrenador de mucha experiencia, jerarquía, tenemos que contrarrestarlos muy bien y después atacarlos. Con este tipo de rivales, si defiendes, seguramente pierdes. Estamos bastante parejos. Va a ser, espero, muy ajustado. Lo que vale es pasar”, comentó.

Para ubicarse en los cuartos de final del Grita México 2021, los Pumas doblegaron en repechaje por marcador de dos goles a uno a los Diablos de Toluca en un duelo en el que no eran los favoritas a vencer. No obstante, el partido fue dominado la mayor parte del tiempo por los universitarios que fácilmente pudieron anotar más goles de los hechos.

“No vamos a renunciar a lo que hicimos en Toluca, el sistema no será el mismo, por los nombres (de América), pero la forma es acercarnos a lo que hicimos en Toluca, es lo que tenemos que hacer”, explicó y agregó que el resultado en el primer partido será positivo para ellos: “en la ida ganamos y en la vuelta no perdemos”.

Finalmente, el estratega compartió las que son sus principales intenciones ante América: “debemos de competir al máximo de nuestras capacidades, con el extra de que es un clásico, que todo el mundo quiere ganar. Eso tiene un sabor extra, que es que son cuartos de final. No sólo necesitamos jugar, queremos ganar e ir a las las semifinales”.

Águilas y Pumas pelearán por el primero de los boletos a las semifinales. El juego de ida se llevará a cabo este miércoles 24 de noviembre en punto de las 19:00 horas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Mientras que el de vuelta será en el mismo horario el sábado 27 en el Estadio Azteca. En la fase regular, los de Coapa se llevaron la victoria dos goles por cero en el Clásico Capitalino.

