La advertencia de José Ramón Fernández a Santiago Solari y América por “el peligro” de Pumas

José Ramón Fernández ha hecho pública su afición por Pumas y su desgrado al América (Foto: Youtube/ESPN Deportes)

La presión que se genera entorno a un Clásico Capitalino se incrementa cuando el enfrentamiento es en una fase de eliminación. Ni Pumas ni América quieren perder; los cuestionamientos sobre quién saldría más afectado por un tropiezo comienzan. Sin embargo, José Ramón Fernández lo tiene claro.

Para Joserra el conjunto que menos tiene que perder y más tiene por ganar es Pumas. El periodista de ESPN escribió en su columna para el mismo medio, que los universitarios serán un rival difícil para el equipo dirigido por Santiago Solari. También afirmó que el estratega argentino hubiera preferido medirse contra otro club.

“Este Pumas dará guerra, y mucha, al América. Solari lo sabe y debe cuidarse, porque Pumas no tiene nada que perder, y sí mucho que ganar”.

Solari tiene la exigencia de ganar aunque sea un título ya que perdió su oportunidad en la Liga de Campeones de CONCACAF (Foto: Twitter @TheChampions)

La presión para Solari y el América sí puede ser ligeramente mayor. Fueron el club que mayor consistencia mostró en la fase regular y, para un sector de la opinión pública, el que las Águilas no levanten el trofeo de campeón es un fracaso en automático.

La nómina, la historia y la actualidad responden a un favorito, incluso diversos personajes ya dan por sentado su avance a semifinales. Luis García, incluso mencionó que aunque es un Clásico Capitalino América es ampliamente superior.

No obstante, José Ramón también escribió que a Pumas se le resta mérito por su poca capacidad adquisitiva. Argumentó que hoy en día el dinero es clave en la concepción el balompié, e incluso comparó la etapa de Ricardo Ferretti con Tigres y con Juárez.

De la mano de Leonel López y Juan Ignacio Dinenno Pumas avanzó a los cuartos de final (Foto: Alex Cruz/EFE)

“Lo que pasa es que solemos minimizar los que hace Pumas o cualquier otro equipo que no es de la élite, o que lo fue pero ahora ya no lo es, ¿por qué? Porque en el futbol todo lo hace el dinero, el equipo que compra más está arriba, sino la respuesta está en Tuca Ferretti. Con Tigres tenía los jugadores que quería o que compraba por fuera, y ahora con Bravos no los tiene, por eso no es nada, seguirá siendo buen técnico pero hasta ahí, nunca hará campeón a Juárez”, escribió en su columna Joserra.

Pumas se calificó al repechaje gracias a una serie de combinaciones y a su brillante triunfo en Ciudad Universitaria frente a Cruz Azul, derrotó a Toluca con un golazo de Leonel López y otro de su goleador, Juan Ignacio Dinenno; sin embargo, ahora tendrán una prueba de alto calibre cuando se midan a una de las mejores defensivas de la campaña.

América llega a la cita correspondiente a los cuartos de final con dos partidos ligueros sin conocer la victoria. En la fecha 16 cayó 2 a 1 contra Cruz Azul, y en el cierre del Grita México A2021 empató a cero goles contra Rayados de Monterrey. Esos últimos encuentros avivaron los señalamientos para el estratega y el plantel de cara a la fase final del torneo.

Santiago Solari ha afirmado que el eliminar los goles de visitante es benéfico para la justicia deportiva (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Por su parte, Santiago Solari ha afirmado que el eliminar los goles de visitante es benéfico para la justicia deportiva. El argentino señaló que la decisión premia a la regularidad, uno de los elementos clave en el proyecto de Solari con América.

“A veces no se sabía qué era conveniente, si jugar de local o poder especular, o saber el resultado para planear el partido de vuelta. Me parece que la decisión es correcta porque aplica un criterio de justicia deportiva y le da entidad a la parte larga de la liga, a la regularidad”, sentenció el timonel azulcrema para la Liga MX.

