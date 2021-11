La punzante respuesta de Henry Martín a Erik Lira por clasificar a Pumas en repechaje

Para Henry Martín, la frase no causó temor alguno y apuntó que cualquiera estaría entusiasmado por clasificarse en la repesca (Foto: REUTERS/Jorge Mendoza)

A menos de 24 horas de que se lleve a cabo el partido de ida de cuartos de final entre Pumas y América, los jugadores de ambos clubes ya compartieron algunos comentarios en torno a la liguilla del Grita México. En conferencia de prensa, Henry Martín le mandó un recado a los felinos y la forma en la que accedieron a la recta final del torneo.

El delantero de Coapa habló de los efusivos festejos del Club Universidad. Cuando Pumas derrotó a Toluca el domingo pasado, se viralizó un video en el que se observa a Erik Lira festejando y en la misma grabación se alcanza a escuchar la frase: “Nos ching*** al América”, misma que sostuvo Lira cuando atendió a los medios.

Pero para Henry Martín, la frase no causó temor alguno y apuntó que cualquiera estaría entusiasmado por clasificarse en la repesca de la Liga MX, caso que no fue el de América ya que ellos accedieron a la liguilla de forma automática.

Henry Martín dijo que América está concentrado en ganar (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Sin ninguna restricción, Henry respondió al entusiasmo que mostró el jugador universitario:

“Nosotros no vamos a responder a eso. Si vi los videos, vi lo que decían y me pareció que era el momento de la euforia y creo que cualquiera estaría emocionado por calificar en un repechaje”

El ariete del conjunto de Coapa no quiso hablar más al respecto del rival y detalló que en América “estamos enfocados en lo nuestro y vamos a hablar dentro de la cancha”.

Henry respondió al entusiasmo que mostró el jugador universitario y no se mostró preocupado (Foto: Twitter/@andremarinpuig)

Sobre la dificultad que podrían experimentar en la cancha de Ciudad Universitaria, el medallista olímpico de Tokio 2020 no demeritó el trabajo de Pumas en los últimos partidos que ha tenido, así que apuntó que cualquier rival en liguilla será complicado.

Enfatizó que la liguilla trae una nueva perspectiva diferente a lo que se vivió en la temporada regular del campeonato y que las derrotas del pasado no serán determinantes para los cuartos de final.

“Creo que cualquier equipo, en esas instancias, el que te llega a tocar va a ser complicado, porque ya es una liguilla. Se ha demostrado en los torneos que no importa como vengas, importa lo que hagas dentro de la cancha y a nosotros nos sirvió haber perdido en algunos momentos para aprender de esos errores y no volver a cometerlos”, apuntó.

Pumas se clasificó a liguilla por repechaje (Foto: Instagram/@pumasmx)

La tarde el martes 23 de noviembre, el mediocampista del conjunto de Andrés Lillini no se retractó de lo que gritó en el Estadio Nemesio Díez cuando obtuvieron su boleto a liguilla. Los universitarios atendieron a los medios de prensa al término de su preparación del día.

Ahí rectificó el mensaje que lanzó a América y la amenaza de que Pumas ganaría en los cuartos de final. El canterano del Pedregal se excusó diciendo que le ganó la emoción, pero que no se arrepentía de lo dicho, pues todo el equipo se encuentra con esa mentalidad; ganar en Ciudad Universitaria y después ganar el Estadio Azteca.

“Sin duda, sigo pensando lo mismo, no solamente yo, lo pensamos todos. Yo soy más eufórico, me ganó la emoción, pero no sólo lo pienso yo, lo pensamos todos, estamos con el mismo chip todos”, explicó.

Erik Lira dijo estar emocionado por jugar los cuartos de final (Foto: Instagram/@eriklira_)

De igual forma, el mediocampista compartió su deseo por jugar y ganar en una instancia como los cuartos de final contra el equipo de mayor rivalidad. Expuso la mentalidad con la que los juveniles universitarios son formados desde tempranas edades y recalcó la rivalidad con América.

“Yo estoy super emocionado, ilusionado, ansioso, nervioso también. Desde los 10 años que llegué aquí y nos han dicho que con los de amarillo no se puede perder, a salir a matarte. Cada partido es un sueño, son pocos los que me han tocado, pero cada partido me emociono, va a ser un partido diferente, pero con la misma ilusión de siempre”, expresó.

