El enigma del 9 de Boca: quiénes pueden volver y los anhelos del Consejo de Fútbol

Con qué centrodelanteros contará Boca el año que viene

En el que es su primer semestre con relativa continuidad, Luis Vázquez demuestra estar a la altura de las exigencias que representa la camiseta de Boca, en una posición tan singular y problemática como la del centrodelantero. Fue un tópico recurrente para el Consejo de Fútbol desde que tomó las riendas del club a fines de 2019, cuando sus integrantes entablaron charlas con diferentes futbolistas pero no lograron terminar de satisfacer las necesidades de un plantel que hoy luce mucho más equilibrado.

De las renovaciones -por pedido de Miguel Ángel Russo- de Carlos Tevez, Mauro Zárate y Franco Soldano, a las salidas de los tres a mediados de este año, la promoción del chico Vázquez y la contratación de un Nicolás Orsini, que todavía no pudo exponer todo su potencial por ser víctima de distintas lesiones (se acaba de resentir de un desgarro en su isquiotibial derecho).

Vázquez gritó en 6 ocasiones desde que se empezó a poner la número 38 azul y oro, pero además convenció desde el juego. Si bien el atacante de 20 años tiene un futuro promisorio, la directiva boquense cree necesaria la llegada de otro futbolista en su posición para fomentar la competencia interna, que la joya de la cantera tenga un modelo más experimentado a seguir y además generarle alternativas a Sebastián Battaglia.

Luis Vázquez, uno de los 9 fijos que tendrá Boca en 2022 (Télam)

“Creo que después de (Darío) Benedetto, a pesar de que no era un nueve de área, lo veo muy similar en el posicionamiento a la hora de cabecear. Lo veo en el segundo palo, todo lo que sea juego aéreo, aguantar, descargar con cabeza a los extremos o peinarla”, fueron las palabras que le dedicó un tal Martín Palermo, tras enfrentarlo con Aldosivi en Mar del Plata. La banca del Loco se suma al respaldo de sus compañeros y el CDF; no obstante en Ezeiza ya piensan en la conformación del plantel 2022.

Teniendo en consideración que tanto Sebastián Villa como Cristian Pavón podrían despedirse en el próximo mercado de pases y que Orsini no es contemplado netamente como un punta de área, en la Ribera evalúan diferentes opciones para sumar de cara a la triple competencia que planean para el año próximo (Liga Profesional, Copa Argentina y Libertadores o, en su defecto, Sudamericana).

Hay tres nombres que deberán retornar al club por cuestiones contractuales: Walter Bou (Defensa y Justicia), Mateo Retegui (Talleres de Córdoba) y Ramón Ábila (DC United de Estados Unidos). De los mencionados, quien más gusta al cuerpo técnico y la CD es el primero de los mencionados. La Panterita Bou ya había tenido algunos partidos de la mano de Russo, antes de salir a préstamo sin cargo ni opción al Halcón, decisión que tomó al verse un tanto relegado en La Boca. Durante su estadía en Florencio Varela, se bordó la estrella de la Sudamericana y Recopa Sudamericana.

Walter Bou, en buen nivel con Defensa y Justicia, es alternativa para sumarse a Boca en 2022 (REUTERS/Andre Penner)

Respecto a Retegui, alternó titularidad y suplencias en un Talleres que es de lo más destacado del actual certamen nacional. Incluso podría llegar a ser rival en la final de la Copa Argentina, siempre y cuando los del Cacique Medina eliminen a Godoy Cruz en la semifinal que se disputará el 1° de diciembre. El ex Estudiantes de La Plata había tenido sondeos desde el fútbol europeo (pasó a ser representado por una agencia de futbolistas que patrocina el italiano Francesco Totti) y es factible que sea transferido. La T, que acordó una cesión sin cargo ni opción, se quedará con un porcentaje de ese hipotético traspaso. Ojo, no hay que descartar que en un principio se acople al plantel xeneize.

Por quien puede haber conflicto en puerta es por Wanchope Ábila. El cordobés se despidió a préstamo a Minnesota United de la MLS en conflicto con el Consejo. Tras el retiro de Carlos Tevez, amigo íntimo que admitió que no vería con malos ojos jugar con él en Washington, pareció quedarse sin banca en la institución. Al ex Huracán le renovaron el vínculo hasta junio de 2022, por lo que tendrá que volver en enero siempre y cuando el DC United (franquicia a la que fue traspasado tras una breve estadía en Mineápolis) no apueste a retenerlo. “No era mi intención salir de Boca. Tuve otras opciones, pero no eran las que más me gustaban o seducían. Ahora estoy muy tranquilo acá, pero con el tiempo se sabrán las cosas y saldrán a la luz”, declaró el 9 antes de volar a suelo norteamericano. El presidente del Globo ya avisó en más de una oportunidad que buscará repatriarlo y hará el intento a fin de año.

Jan Hurtado, quien renovó su cesión con Bragantino de Brasil, permanecerá en San Pablo hasta mediados de 2022. Entonces para hallar otras opciones de ataque, Boca debería involucrarse en el mercado. Y los nombres que figuran en el radar son los mismos que resultaron imposibles en el pasado: Roger Martínez, Edinson Cavani, Facundo Farías y Paolo Guerrero.

El sueño de Cavani de jugar en Boca se postergaría al menos hasta mediados de 2022 (REUTERS/Alberto Lingria)

El colombiano es un deseo irresoluto del Consejo boquense por los 10 millones de dólares que exigió el América de México para liberarlo. Las chances de que el uruguayo lleve a cabo su anhelo de colgarse del alambrado de la Bombonera luego de convertir un gol dependen pura y exclusivamente de sus acciones: con rodaje en el Manchester United y su equipo vivo en la Champions League, habría que esperar hasta junio de 2022, cuando expira su contrato.

Según pudo averiguar Infobae, lo del delantero de Colón de Santa Fe que tuvo un encuentro con Riquelme durante la visita del Sabalero al Alberto J. Armando es más un deseo personal del jugador y su entorno que una intención de Boca por contar con sus servicios. Eso no quita de que pueda abrirse una tratativa en las próximas semanas. El peruano Guerrero acaba de rescindir su vínculo con el Inter de Porto Alegre y no suma minutos oficiales desde el triunfo de su seleccionado nacional ante Chile, el 8 de octubre pasado. Cerca de cumplir 38 años, su arribo dependerá de dos cuestiones: si en Ezeiza todavía lo consideran vigente y si baja sus pretensiones económicas.

Puede que Riquelme, Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado estén cocinando a fuego lento otro refuerzo, aunque antes tendrán que resolver las propuestas de renovación para Cristian Pavón y Eduardo Salvio, más la continuidad de Edwin Cardona. Hoy, en lo único que se enfoca el Mundo Boca es en obtener la clasificación a la Libertadores 2022, a la espera de la disputa de la final de la Copa Argentina.

