8 frases de La Volpe sobre su paso por Boca: qué decían los jugadores a sus espaldas y la impensada crítica a Riquelme

*Ricardo La Volpe dejó su estilo filoso en los estudios de ESPN

Ricardo La Volpe es de esos personajes que habla sin filtros y sin medir las consecuencias. En su visita a los estudios de ESPN entregó un show mediático que incluyó una feroz pelea con Oscar Ruggeri, otro de los mediáticos que habitualmente acapara la atención pública con sus reflexiones. Pero más allá del cruce con el Cabezón, el ex arquero también criticó sin piedad a Juan Román Riquelme.

El ex entrenador del seleccionado de México sorprendió con una sentencia hacia el ídolo de Boca. “Conmigo Riquelme no jugaba”, soltó con una naturalidad llamativa. Y ante el silencio de los periodistas, el Bigotón argumentó: “A la gente hay que decirle que el Beto Alonso jugaba con un esquema 4-3-3, del mismo modo que Iniesta. Pero hay que explicar que el antiguo 10, como Kempes era distinto al que jugaba en un 4-3-1-2″.

“Era un monstruo. Un diferente. Eden Hazard e Iniesta destacaron su admiración hacia él”, intervino el conductor del ciclo televisivo. Pero La Volpe retrucó: “En el ámbito doméstico. Ustedes me quieren hacer creer que la rompió en todos lados, pero es como si dijera que Pumpido me enseñó todo en el arco, porque fue campeón del mundo y ganó todo. Pero no era el ideal para el puesto. Le costaban los centros y no era el mejor. Amadeo Carrizo fue el que nos enseñó a todos. Él te bajaba los centros con una mano”.

*”Conmigo Riquelme no hubiera jugado”, sostuvo el DT.

Con sus filosas palabras, el entrenador también se refirió al recordado torneo que perdió cuando estaba al frente de Boca en 2006 y a falta de dos fechas sólo debía sacar un punto para lograr el objetivo. Y el certamen se lo llevó Estudiantes de La Plata. “Hay periodistas que decían que había cambiado el sistema de Basile, pero la verdad es que informaron mal. La gente me odia por eso. Querían que jugara con enganche, pero ya se me había ido Insúa. Tenía a Nery Cardozo, Ledesma, Gago y Marino que ninguno era enganche. No cambié el sistema, sino que no tenía los jugadores”, subrayó.

Sin embargo, el ex DT del Xeneize reconoció que le faltó generar empatía con los referentes del plantel. “Tendría que haber ido a comer o tomar un café con el Cata Díaz y Palermo para hablar de fútbol y que me cuenten que era lo que no les gustaba”, aclaró. Naturalmente, en la memoria colectiva aún permanece presente aquella división que se había establecido entre los jugadores y el cuerpo técnico.

En este sentido, ante un nuevo ataque de Ruggeri por su pasado con el buzo azul y oro, La Volpe devolvió con dureza: “¿Vos dirigiste a Boca? No. Qué lástima. A mí me fueron a buscar a México para dirigir a Boca”. Y el Cabezón terminó de contraataque: “No sé qué hicieron, pero se arrepintieron”.

“También me decían el Mexicanito, pero es algo que nunca me afectó, porque gracias a mi vida en México pude tener una buena situación económica que le permitió a mis hijas y nueve nietos tener un buen pasar. Muchos de los que se quedaron acá, no les fue bien. Pensaban que era algo despectivo, pero yo viví más años en México que en Argentina, y estoy feliz de eso. Y dirigiendo allá también le gané al Brasil de Ronaldinho, Kaká y Robinho”, continuó.

*El apodo “Mexicanito” que no le generaba ningún problema

Finalmente, el espectáculo televisivo protagonizado por el BIgotón también entregó una insólita anécdota en la que se cruzó con un simpatizante. “Hablan sin fundamentos, como los apasionados. Un día, cuando vivía en Madero, pasó un boludo en bicicleta pidiendo que ponga a Riquelme. Decir que le erré, pero le tiré una trompada que con 40 años menos lo dejaba sentado. Él nunca supo que Riquelme no estaba en el plantel”.

