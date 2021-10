9 frases de Gallardo: la clave del éxito de Álvarez, el planteo sobre Messi y la pregunta que no pudo responder

Marcelo Gallardo analizó el partido contra San Lorenzo (REUTERS/Juan Mabromata)

River Plate atraviesa un presente inmejorable, al acumular cinco victorias en fila y liderar la Liga Profesional con 33 unidades. Sin embargo, en Núñez saben que no pueden relajarse, ya que a sólo un punto se encuentra Talleres de Córdoba, su más inmediato perseguidor.

Su próximo desafío será este domingo, desde las 20.15 en el Monumental, recibiendo a un urgido y convulsionado San Lorenzo, conjunto que viene de caer como local ante Colón y que necesita sumar para mantener intacto su sueño de quedarse con un boleto a la próxima Copa Sudamericana.

En la previa al clásico, Marcelo Gallardo concedió una conferencia de prensa en la que dio precisiones sobre el estado físico de su plantel, el entrenador se refirió al gran presente de Julián Álvarez y el andar de Lionel Messi y la selección argentina en las Eliminatorias Sudamericanas.

* La declaración de Gallardo sobre Álvarez

“Hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque viene trabajando hace varios años y está en un proceso de crecimiento y madurez que lo que ha mostrado en el último tiempo. Es lo que pensábamos que podía desarrollar si seguía dando los pasos normales sin apabullarlo. Hay que ser cuidadoso. Es joven y le pasaron muchas cosas de golpe y puede ser contraproducente. Tiene una buena cabeza, una familia que lo acompaña. Y nosotros lo tratamos de proteger de ese ruido que se genera de afuera para seguir dando esos pasos firmes que está dando. El tendrá su propio techo, porque seguirá creciendo”, comentó con respecto al Araña.

Prosiguiendo con su análisis sobre el máximo asistidor y goleador del equipo en lo que va del 2021, añadió: “No tuvo un quiebre. Son procesos normales. En 2018 tenía 18 años, y hoy 21. Son procesos normales, de desarrollo deportivo, personal. Se van estableciendo. Lo bueno es que de pasos firmes, sólidos. Es normal en la cabeza del futbolista tener vaivenes y cosas que te van desequilibrando. Lo importante es tener continuidad y seguir caminando hacia adelante, sin dar pasos en falso”.

Con respecto al fervor que sienten los hinchas argentinos con Lionel Messi tras conquistar la Copa América, afirmó: “Hay algunas cosas que no nos merecemos. Se ha pasado por tanto, injustamente, para llegar a esto... Hay algunas cosas que no nos merecemos, realmente, pero bienvenido sea que Lionel Messi pueda estar disfrutando como se lo ve y sonriendo como se lo ve, además de que la gente lo acompañe y lo mime, que es lo que deberíamos haber hecho siempre, pero bueno, es así, muchas veces es ingrato todo lo que se vive, pero no hay que dejar de reconocer que hay momentos en que se puede pensar en que podemos cambiar con algunas actitudes que muchas veces tenemos los argentinos en general”. Y luego, añadió: “Me parece que está bueno, que era necesario haber sacado ese estigma de hace varios años sin ganar nada le sacó peso al equipo. Generó esa buena energía que se vive, que se está atravesando, porque también el equipo funciona como le gusta a la gente”.

* La pregunta que Gallardo no pudo responder

Como suele suceder desde hace algunas semanas, su futuro volvió a ser un tema central en la conferencia de prensa. El entrenador, cuyo vínculo con River finaliza en diciembre de este año, volvió a no dar procesiones y prefirió no dar un nombre para su eventual sucesor. “Es una pregunta que no puedo contestar, primero porque no estoy pensando en eso, segundo porque sería incapaz de hablar de esto por una cuestión de respeto primero haca mí, estoy acá para contestar sobre el partido del domingo y vos me llevaste a un lugar donde la verdad que hoy no tengo respuesta”, esbozó.

Otras frases destacadas:

- “Enzo Pérez está bien, se pudo recuperar, entrenó sin problemas estos últimos dos días y va a ser parte del equipo. Tiene el alta médica para poder jugar y él se siente bien, para mi el partido más importantes es el que vamos a jugar, por lo que no me preocupan las amartillas”.

- “No me dejo atrapar por esa situación de negatividad que puede generar una mala racha con respecto a la cantidad de lesionados que hemos tenido, Hay un montón de factores, el de la exigencia en los entrenamientos puede ser uno por que sí nos exigimos porque para nosotros el entrenamiento es igual al partido porque entrenamos parea jugar de la manera en que queremos y eso muchas veces requiere mucha atención física, mental, futbolista, pero esa es nuestra metodología, se sostiene hace mucho tiempo, pero no por eso vamos a dejar de entrenar como entrenamos para que nuestros equipos sean intensos y protagonistas. Eso requiere muchísima capacidad parta sostenerse. Para mí es una mala racha, les pasa a todos, pero nosotros hemos tenido la mala suerte de vivirla con mucha continuidad en estos últimos tiempos”.

- “Tengo que evaluar cómo están. De la cruz llega esta tarde y mañana se suma a la lista de concentrados. Veremos cómo viene. En principio no tuvo dificultades y puede ser parte del equipo. Después, Paulo Díaz tuvo una molestia, por lo que salió en el segundo partido y no jugó el tercero. Por los estudios no es una lesión, sino una carga. Veremos cómo se recupera. Mañana resolveré”.

- “Una ventaja de siete puntos con el tercero no parecía que se iba a dar en este momento pero se dio, eso habla de alguna irregularidad en los equipos, por eso hay que estar atento, no confiarse porque si bien legamos a la punta del campeonato, nos tenemos que sostener y bueno, intentaremos que estos próximos partidos que son importantes, como lo serán San Lorenzo y Talleres, rival que es protagonista del torneo, nos va a marcar alguna pauta de qué hacemos nosotros primero cuando nos toque enfrentarlos y qué hacen los demás, pero no tengo dudas de que alguno mas se va a meter porque si agarra alguna racha positiva puede aspirar a pelear el campeonato también”.

- “En siete años tuve que tomar un montón de decisiones difíciles, algunas de las cuales que hasta requirieron de cierto sentimiento, cierta afinidad, cosas que te pasan por el sentir más allá de todo lo demás, y muchas veces tuve que dejar sentimiento para tomar una decisión y esas son las más difíciles de todas, pero fueron muchas”.

