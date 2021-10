Chicho Serna, sin filtro: dardos contra Villa y Cardona y una polémica frase sobre River Plate por el último Superclásico

Mauricio Serna declaró sin pelos en la lengua sobre sus compatriotas y actuales futbolistas de la Primera División de Boca Juniors, Sebastián Villa y Edwin Cardona. Chicho, que se desempeña como ayudante de campo de Hugo Ibarra en la Reserva xeneize, se refirió a los desplantes de los colombianos y a juzgar por sus propias palabras, no hay ni olvido ni perdón.

“Yo hablo con ellos pero nunca sentí que tuviera que profundizar esos temas. Con respecto a lo de Edwin, me duele la manera, no me gustó, como hincha de Boca no lo acepté, y no lo voy a aceptar porque me parece que era un momento importantísimo para el club y él es un jugador determinante”, criticó Serna por el viaje de Cardona a Colombia luego de la Copa América de Brasil, cuando en Boca lo esperaban para el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro.

Y sobre la situación de Villa, quien partió a su país natal sin permiso para acompañar a su mamá en un tratamiento médico, Chicho tampoco esquivó el malestar que aún perdura. “Lo de Sebastián tampoco era la manera. Ninguna de las dos decisiones que tomaron (por la de los colombianos) me gustaron”, disparó el histórico ex mediocampista a ESPN F12.

A diferencia de lo que ocurre con sus compatriotas, Chicho Serna habló maravillas de Cristian Pavón, uno de los futbolistas que mejor nivel alcanzó desde la llegada de Sebastián Battaglia: “Nos da mucha felicidad el presente de Pavón. El último partido que hizo fue espectacular. Nosotros queremos que estos buenos jugadores se queden por mucho tiempo en el club, eso es un anhelo explícitamente mío como hincha. El sueño y la ilusión de todos nosotros es que mantenga este gran nivel y que se quede en Boca. Espero que se pueda dar vuelta la negociación con él”.

En tanto, recordó el último Superclásico disputado en el estadio Monumental, que ganó River Plate por 2 a 1. Serna no dejó pasar el incidente con Marcos Rojo, quien recibió dos amarillas en dos minutos y se fue expulsado en el primer cuarto de hora del partido. “Me parece que no hubo partido porque la expulsión fue determinante. Por más que nuestro técnico haya tomado decisiones malas o buenas, cuando sos técnico tenes que tomar determinaciones todo el tiempo y entran en juego un montón de situaciones”, analizó.

Y arremetió con todo contra el arbitraje de Fernando Rapallini y contra el rival de toda la vida: “Para mí no hubo partido porque el árbitro no quiso que haya partido. River tranquilamente con el nivel que tiene puede ganar con cualquier árbitro, no le hace falta la mano del juez para hacerlo”.

Para terminar, Serna reconoció que “en el club hay mucha preocupación por las fuertes acciones que se toman contra Boca”, tanto por la sanción de la Conmebol por la eliminación ante el Mineiro como por la clausura de la Bombonera de las últimas horas. Sin embargo, Chicho se mostró aún más preocupado por lo ocurrido en la serie de octavos de la Libertadores. “Por la historia que tenemos como club, la sanción de la Conmebol me parece muy ofensiva, pareciera que tienen algo contra nuestro club”, cerró.

Por lo pronto, la Reserva de Boca Juniors sigue de racha y este miércoles obtuvo su cuarto triunfo consecutivo al derrotar a Huracán por 2-1, en el arranque de la 16ta. fecha de la Liga Profesional. El equipo dirigido por el binomio Hugo Ibarra-Mauricio Serna se impuso en el predio La Quemita, del club de Parque de los Patricios, con goles de Tomás Díaz (hijo del ex defensor catamarqueño Daniel Cata Díaz) y Gonzalo Morales. El Xeneize ya está segundo en la tabla de posiciones, con 30 unidades, a apenas 3 del líder invicto, Estudiantes de La Plata. Las tres victorias anteriores de Boca se consumaron con resultados más abultados: 3-1 a Colón, 3-0 a River Plate y 5-0 a Lanús. El mediocampista Valentín Sánchez conquistó el tanto del Globo, que reúne 14 puntos en la clasificación.

