Canelo Álvarez y el hijo de Manny Pacquiao entrenaron juntos

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez. EFE/ Francisco Guasco/Archivo

A unas semanas de que Saúl Canelo Álvarez se enfrente al estadounidense Caleb Plant en busca de unificar los títulos de peso supermediano, el pugilista mexicano se subió al cuadrilátero para entrenar con el hijo de la leyenda Manny Pacquiao, Emmanuel Jr.

Jimuel Pacquiao es el hijo mayor del boxeador filipino, quien recientemente anunció su retiro profesional. Ahora parece indicar que la dinastía Pacquiao continuará en el mundo del boxeo. Con veinte años de edad, Jimuel compartió algunos instantes de entrenamiento con el multicampeón mexicano Saúl Álvarez y su preparador Eddy Reynoso.

En un vídeo publicado por la cuenta Little Giant Boxing en Youtube, se aprecia al Canelo dar instrucciones a Pacquiao Jr. a la par en que le muestra cómo hacer movimientos de cadera. Más adelante, Reynoso es quien practica con el pugilista amateur, quien muestra carencias en su técnica.

Pacquiao Jr. Foto: Twitter: @EmmanuelpacJr

Manny ha mostrado en varias ocasiones su deseo porque su hijo no se dedique al boxeo. Hace algunos años el filipino aseguró que si él lo hizo, fue por necesidad, no por gusto. “Me duele que boxee, ya que sabe lo duro que es. Le dije que su papá boxeó sólo para salir de la pobreza. No necesitas boxear. Su madre lloró varias veces, diciéndole: ‘No boxees, hijo mío’. Pero (Jimuel) quiere verdaderamente hacer eso”, apuntó Pacquiao.

El boxeador, ahora retirado, es considerado como uno de los mejores atletas en la historia del deporte de guantes. Es el único boxeador en haber conquistado títulos en ocho categorías diferentes, desde peso Mosca hasta Superwelter. A los 42 años y tras perder con el cubano Yordenis Ugás, Pacquiao dejó los cuadriláteros de forma definitiva para centrarse en su carrera política, en donde busca ser presidente de su país para 2022.

Sigue la preparación

El próximo 6 de noviembre desde el cuadrilátero del MGM en Las Vegas, Nevada, Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant protagonizarán la pelea más esperada de este año en la que estará en juego cuatro títulos, el del Consejo Mundial de Boxeo, de la Asociación Mundial de Boxeo, de la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo.

Canelo buscará arrebatarle el cinturón de campeón mundial Supermediano de la FIB al estadounidense para así convertirse en el primer boxeador de origen latinoamericano en poseer los cuatro campeonatos de una misma división al mismo tiempo.

La marca que el mexicano registra es de 38 victorias, dos empates y una derrota. Por su parte el estadounidense se mantiene invicto en los 21 duelos que ha disputado de forma profesional en su carrera. Ambos boxeadores han protagonizado varios intercambios de declaraciones, insultos e incluso golpes previo a la pelea. En la ceremonia de pesaje se agredieron físicamente el uno al otro tras lanzarse insultos.

Canelo Álvarez y Caleb Plant pelearán el 6 de noviembre en el MGM de Las Vegas.

SEGUIR LEYENDO: