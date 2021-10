Álvaro Morales y el consejo que le dio a Canelo Álvarez por su pelea con Faitelson

Álvaro Morales aconsejó al Canelo (Fotos: Instagram/@alvaritomorales/@canelo)

Además de ser uno de los boxeadores más dominantes en la actualidad, Saúl Álvarez es uno de los personajes que más popularidad tiene para el público mexicano, por lo que cada que se sube al ring genera contenido, polémica y conversación, rubros que para la industria de la televisión son traducidos en dinero, de acuerdo con Álvaro Morales.

El analista y conductor de ESPN sabe que el personaje de Canelo es uno de los que mayor impacto tiene en la sociedad azteca y aunque no es su rama de especialidad, conoce que cuando Álvarez tiene una nueve pelea en puerta, el tema central de un programa deportivo debe girar en torno a él.

Así lo expresó en una entrevista con Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, quien inició un nuevo programa multiplataforma en el que tiene como invitados a distintas personalidades reconocidas al frente del micrófono.

Gabriel Montiel Werevertumorro en entrevista con Álvaro Morales para el programa Muy Fuera de Lugar (Foto: Youtube/Gaborever)

Entre los temas que trató el youtuber con Morales, uno de los últimos tópicos que tocó fue el tipo contenido que maneja en ESPN para generar mayor cantidad de rating, específicamente con los programas que conducía en su momento Álvaro.

Con los clubes de fútbol, América, Cruz Azul, Chivas y Pumas en primer lugar, en un segundo peldaño quedaron el fútbol español, Cristiano Ronaldo, Messi y el protagonista de la nota, Saúl el Canelo Álvarez, quien no suele aparecer en la agenda debido a que únicamente pelea dos o tres veces al año, razón por la que El Brujo no puede incluirlo continuamente entre los temas que más venden en la industria.

A manera de broma, Montiel afirmó que otro de los momentos en los que vende Canelo es cuando se pelea a través de Twitter con David Faitelson, colega de Morales dentro de ESPN y uno de los críticos más férreos de Álvarez, principalmente por los rivales de poca categoría a los que ha enfrentado el jalisciense a lo largo de su carrera.

Canelo Álvarez es objeto de críticas por parte de David Faitelson debido a la dudosa credibilidad de sus rivales (Fotos: ESPN/@canelo)

Álvaro Morales no concibe cómo Canelo se puede enganchar con Faitelson a través de redes sociales o incluso en programas en vivo, donde en más de una ocasión han cruzado declaraciones controversiales por la manera en que ambos ven el boxeo.

“A mi me parece inentendible por parte de Canelo. 300 millones de dólares (de ganancias), ¿qué te importa lo que digan de ti?”, afirmó el comentarista de televisión, para posteriormente lanzar un consejo directo al pugilista para evadir las críticas de su compañero en ESPN.

“Canelo, ¡que te valga madres! 300 millones de dólares, ¿qué te importa?”

Canelo álvarez promedia en 2021 una ganancia aproximada a los 35 millones de dólares por combate (Foto: Ed MULHOLLAND / Matchroom Boxing / AFP)

“Si a mí no me importa lo que dicen de mí y no gano ni un cuarto de eso”, sentenció Álvaro Morales durante la entrevista, en uno de los últimos temas que tocaron y que dejó en evidencia la manera en cómo concibe el negocio de la televisión el analista deportivo.

La cifra a la que se refería Morales era en relación al contrato que firmó Álvarez en 2019 con DAZN y Golden Boy Promotions, donde le aseguraron una suma exacta de USD 356 millones a cambio de 10 combates en exclusiva durante tres años.

Posteriormente Canelo denunció el acuerdo por conflictos con su promotora y terminó por colapsar en 2020, por lo que comenzó a gestionar sus propios combates sin la necesidad de un intermediario, hasta que llegó a promediar ingresos cercanos a los USD 35 millones por cada pelea desde su separación.

