El pedido de Riquelme a una de las grandes promesas del fútbol argentino: “El año que viene tenés que jugar en Boca”

Riquelme y Facundo Farías, la joya de Colón de Santa Fe

Boca Juniors venció a Colón en la Bombonera y ratificó su gran momento, en la antesala al Superclásico ante River Plate del próximo domingo en el Monumental. Una de las perlitas que dejó el triunfo por la mínima gracias al golazo de Nicolás Orsini fue el encuentro que Juan Román Riquelme tuvo con una de las grandes promesas del fútbol argentino y el pedido que hizo el ídolo xeneize: “El año que viene tenés que jugar en Boca”.

Se trata de Facundo Farías, la joya del Sabalero quien fue a saludar a su ídolo Riquelme y se emocionó con el gesto que tuvo el ex futbolista que le obsequió una camiseta de Boca, con el 10 y el nombre Román atrás. Luego, el actual dirigente xeneize accedió a tomarse una foto que se viralizó en las redes sociales.

Martín Sendoa, representante de Farías, contó en diálogo con Mundo Boca Radio, cómo fue ese encuentro y no descartó un acuerdo en el futuro para que su pupilo pueda cumplir el sueño de vestir los colores del club de su ídolo. “Ojalá que Román llame. Con gusto, me sentaré a hablar con él”, expresó.

“No me enteré hasta hoy a la mañana. Me habló Facundo: ‘Me saqué una foto con Román, estuve en el vestuario. Me regaló la camiseta, me habló’”, contó Sendoa, quien confirmó que Román “dijo que le gustaría que jugara en Boca”. Por supuesto, esto movilizó a Farías. “Se entusiasmó, se emocionó... Obviamente su ídolo está entre Riquelme y Tevez. Le encanta”, aseguró.

La camiseta de Boca que Riquelme le regaló a Facundo Farías

Asimismo, el representante del futbolista de 19 años, dijo que aunque Farías “no está loco por irse afuera”, él podría contribuir para que haya un acercamiento entre clubes. “Él sabe que le falta, lo tiene muy claro, por eso no se desespera por ser vendido al exterior. Boca está capacitado, pero obviamente hay que ver cómo llegan a arreglar de club a club. Yo no me puedo meter. Sólo estoy para arreglarle los porotos al chico. Me ocupo del jugador”, expresó.

Sin embargo, agregó: “Varios equipos de Europa me llamaron para avisarme que lo están viendo y siguiendo pero él no se desespera por irse afuera. Yo quiero que siga jugando en Argentina un tiempo más y si es en Boca sería mucho mejor. El Mundo Boca es maravilloso. Hoy me levanté con el teléfono estallado de mensajes por la foto de Facundo con Román. Yo tengo un jugador jugando en las inferiores de Boca... es un club impresionante”, se entusiasmó.

“Boca podría comprar un porcentaje del pase de Farías y ser socios con Colón en una futura venta. A los dos equipos les podría servir. Yo estoy seguro que Boca puede hacer el esfuerzo y traerlo. Facundo está para dar el salto y está muy bien entrenado, lo preparo para que llegué a Europa bien. Él tiene una gran disciplina de trabajo. Ojalá que Román lo siga viendo y llame a Colón. Si puedo trabajar para que se dé así será”, repitió.

En tanto, sobre otras ofertas, contó: “La única firme, contundente, con papel en mano, fue de Orlando City, aunque también hubo sondeos de clubes europeos”. Y cerró con un agradecimiento especial para Riquelme: “Agradezco que se haya sacado una foto con Facu, hoy es un hijo. Ojalá que Román llame. Con gusto, me sentaré a hablar con él. Soy muy sencillo. Si puedo trabajar para que se dé, olvidate que lo voy a hacer”.

El mensaje de Abril, la pareja de Facundo Farías por visitar la Bombonera (Instagram)

Por supuesto que no será fácil para Boca Juniors ni ningún otro club del fútbol argentino poder concretar el arribo de Facundo Farías. Se trata ni más ni menos que una de las figuras del Colón de Santa Fe vigente campeón y con presente en la Selección Sub 20, donde fue compañero de Agustín Sández, Exequiel Zeballos y Luis Vázquez, todos de Boca Juniors.

El mes pasado cumplió 19 y varios clubes poderosos (Atlético de Madrid, Palmeiras, Gremio y River Plate) posaron sus ojos en este desequilibrante delantero, quien además aporta gambeta y gol. A mitad de año el Sabalero rechazó una oferta de 8 millones desde la MLS de los Estados Unidos. Farías cuenta actualmente con una cláusula de 10 millones de dólares, que podría ser elevada ya que la dirigencia del Sabalero buscará extender el vínculo que culmina en diciembre 2023.

“Se dicen muchas cosas, yo solo pienso en jugar y nada más, no quiero volverme loco”, llegó a declarar este humilde futbolista que sufrió por la pérdida de su abuela y papá este año, con menos de un mes de diferencia, por causa del COVID-19. “Él se hizo cargo de su hermanita y yo estoy permanentemente sobre él, soy como su padre. Su apoyo en este mal momento”, expresó sobre este tema Martín Sendoa.

Este último domingo, Facundo Farías cumplió el sueño y no fue el único, ya que su pareja celebró haber conocido la Bombonera, ya que ella es fanática de Boca. “Te amo, gracias por haberme cumplido uno de los objetivos que tenía en la vida, que era poder pisar tremenda cancha”, escribió Abril como agradecimiento en Instagram. ¿La próximas será como jugador xeneize?

SEGUIR LEYENDO: