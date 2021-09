Raúl Cascini elogió a Marcos Rojo y lo comparó con un referente de River Plate

Marcos Rojo atraviesa un gran presente en Boca Juniors. Máximo referente del plantel, junto con Carlos Izquierdoz, y titular indiscutido desde hace mucho tiempo en el Xeneize, el zaguero de 31 años comenzó a sonar nuevamente con una convocatoria a la selección nacional, camiseta con la que disputó los últimos dos Mundiales (Rusia 2018 y Brasil 2014).

Quien esta vez se deshizo en elogios hacia el ex Manchester United fue Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors. “Desde que se puso la camiseta mostró su jerarquía, mostró que es un jugador de Selección. Siempre ha sido muy profesional para competir. En algún momento puede volver a estar en la Selección”, sostuvo el ex mediocampista xeneize en diálogo con Como Te Va, por AM 550.

En línea con el gran rendimiento de Marcos Rojo, Raúl Cascini se animó a comparar su situación con la de uno de los máximos referentes del River de Marcelo Gallardo: “Si Marcos (Rojo) se queda en Boca va a ser un jugador importante en la historia del club, si se queda 4 ó 5 años va a ser un referente importante de la institución, así como lo es Enzo Pérez en River”.

Enzo Pérez, uno de los referentes del River de Marcelo Gallardo

“Las figuras cada vez duran menos en un equipo, antes duraban cinco años en un club y eso no existe más. Enzo Pérez en River ya lleva años jugando y ya tiene el cariño de la gente”, agregó. Y también elogió a la dupla central actual de Boca Juniors: “Rojo e Izquierdoz son dos pilares importantes de este plantel, demuestran día a día como se tiene que transitar este club y le dan un plus y enseñanzas a los chicos”.

Otras frases de Raúl Cascini:

“”Esperemos que el superclásico sea con público, esperemos que todo sea para bien y que se tome la mejor decisión, para que los socios, la gente vuelva a las canchas, que tanto tiempo nos estuvieron apoyando”.

“Briasco ha hecho un esfuerzo enorme para jugar en una posición no tan habitual, se sacrificó por el equipo. Estamos muy conformes”.

“Barco cumplió 17 años hace un mes, es muy joven, perdió un año de trabajo con una pandemia, entrenó por zoom durante un año. Hay que recuperar el tiempo de a poco, despacio, hay que ir llevándolo de a poco”.

Wanchope Ábila está a préstamo en la MLS de los Estados Unidos (MNUFC)

“Wanchope (Ábila) es jugador de Boca. Está a préstamo y tiene una opción de compra. El préstamo vence en diciembre”.

“Veo muy bien a Orsini. Estoy sorprendido porque venía sin jugar y lo vi el otro día con un ritmo muy alto, con mucha presencia, estamos muy contentos”.

“Toto (Salvio) viene de una importante lesión. Esperamos el alta médica y luego va a tener que hacer una pretemporada pequeña. Veo difícil que esté de acá a 15 días”.

“La situación de Cardona la está manejando Sebastián. Con un tiempo de parate importante a mi consideración lo vi bien (ante Atlético Tucumán) y esperemos que con varios partidos pueda agarrar ritmo”.

“(Juan Ramírez) Es un jugador con experiencia, siempre tuvo muchas ganas de venir al club y desde el primer día lo demostró, se puso en la cabeza que quería triunfar acá y lo está haciendo muy bien. Es un jugador muy diferente”.

SEGUIR LEYENDO: