Dos dudas y regresos importantes entre los concentrados: así prepara Battaglia el duelo de Boca ante Patronato por Copa Argentina

Sebastián Battaglia prepara el equipo del miércoles ante Patronato de Paraná por la Copa Argentina (Fotobaires)

Sebastián Battaglia irá con lo que considera su equipo titular a enfrentar a Patronato de Paraná por la Copa Argentina. El entrenador de Boca Juniors mantiene un par de dudas en la mitad de la cancha, de cara al partido de los cuartos de final a disputarse el miércoles en desde las 21.30 en el Estadio único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. El encuentro es de suma importancia para el Xeneize, ya que este certamen es el gran objetivo de este semestre: en caso de ganarla (algo que Boca Juniors no logra desde 2015) clasificará en forma directa para la Copa Libertadores 2022.

Por eso el técnico reservó a priori a siete jugadores en la victoria de visitante el sábado pasado ante Atlético Tucumán por 2 a 1, por la fecha 12da. de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). “La verdad es que me mata no jugar”, dijo en forma sincera Lisandro López después del triunfo ante el Decano, en donde hizo un gol a favor y otro en contra. Y quizás es la imagen de un plantel en el que ahora todos quieren ganarse un lugar. La respuesta de Battaglia fue la lógica en la puerta del micro ante los medios de prensa: “Somos un grupo, y después entran once. Uno toma decisiones, a veces el que entra termina siendo importante y el que está en el banco, más importante que el que entró. Si entendemos eso, sacaremos cosas importantes”.

Más allá de esas palabras, Battaglia en su cabeza ya tiene un once habitualmente titular y es el que saldrá el próximo miércoles ante Patronato, con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sández; Diego González o Agustín Almendra o Rodrigo Montes o Cristian Medina, Jorman Campuzano, Juan Ramírez y Aaron Molinas o Edwin Cardona; Norberto Briasco y Luis Vázquez.

Boca viene de ganarle a Atlético Tucumán con un mix entre titulares y suplentes (FotoBaires)

Una de las dudas está en el sector derecho de la mitad de la cancha: la primera chance sería para el Pulpo González, quien estuvo en el banco de suplentes el fin de semana, fue titular en el empate 0 a 0 ante Defensa y Justicia; y también en el triunfo en Rosario ante Central por 2 a 1. El experimentado jugador, de 32 años, se ganó un lugar en el mediocampo, en donde el cuerpo técnico busca equilibrio pero también que el volante llegue por sorpresa, una de las cualidades del Pulpo. Y si el ex Racing se puede ganar un lugar, es por la inestabilidad física de Almendra, volante que le gusta mucho al técnico y a Juan Román Riquelme, encargado de la secretaría de fútbol xeneize.

El juvenil, de 21 años, viene de estar parado 10 días por un golpe en su tobillo izquierdo y después tuvo una molestia muscular en la misma pierna: entrenó en las últimas 48 horas en forma normal con el grupo y se verá mañana en la última práctica antes de viajar si es parte del táctico y del ejercicio de pelota parada con los titulares. Por lo pronto, integra la lista de concentrados que viajarán a Santiago del Estero. El tercero en discordia es Rodrigo Montes, de 21 años, quien hizo un gol el sábado en donde fue uno de los mejores del equipo. El juvenil había jugado -ante la ausencia de la primera por el protocolo sanitario- en el empate 0 a 0 ante Banfield y la derrota por 2 a 0 ante San Lorenzo. El otro juvenil, Cristian Medina, se anota en la lista de variantes.

La segunda incógnita pasa por el si el enganche será el juvenil Aaron Molinas, una de las promesas de la cantera boquense, quien tuvo unos minutos el sábado y mostró su calidad. Habrá que ver como esta en lo físico, debido a una molestia que sufrió el sábado pasado. El otro candidato para ese puesto es el colombiano Edwin Cardona, quien fue titular en Tucumán después de 40 días, y tuvo una aceptable tarea. Su futuro en Boca es impredecible todavía: tiene contrato hasta el 31 de diciembre y el club a comienzos de noviembre tiene que determinar si hará uso de su opción de 5 millones de dólares, precio fijado por el Xolos de Tijuana, dueño de su pase.

Los concentrados de Boca Juniors para jugar ante Patronato de Paraná en Santiago del Estero por los cuartos de final de la Copa Argentina

Boca volverá mañana martes a los entrenamientos desde las 9 en el predio de Ezeiza. A las 16.00 el plantel viajará en vuelo chárter rumbo a un hotel en Termas de Río Hondo, en donde quedará concentrado.

En otro orden, se espera para estos días el alta médica para Eduardo Toto Salvio, que según el parte médico oficial sería el próximo jueves. En los últimos días, el jugador realizó trabajos con pelota y fútbol en forma liviana en espacios reducidos. El delantero se recuperó de una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que sufrió el 1 de marzo pasado ante Sarmiento de Junín por la Copa de la Liga Profesional.

