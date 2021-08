Con varias bajas, la lista de concentrados de Boca para enfrentar a River por Copa Argentina

Boca, con la cabeza puesta en el encuentro ante River (Foto: Javier Garcia Martino - Photogamma)

La hora de la verdad le llegó a un Boca que se jugará gran parte del segundo semestre del año mañana, cuando choque con River en los octavos de final de la Copa Argentina en el estadio Ciudad de La Plata (arrancará a las 19 y será arbitrado por Patricio Loustau). Miguel Ángel Russo confirmó una lista compuesta por 24 nombres: hay cuatro bajas importantes.

Por diversas situaciones, un cuarteto de futbolistas xeneizes no podrá estar disponible para la importante cita que definirá a un clasificado al cuadro de los mejores ocho de la copa nacional. Mientras el entrenador define el esquema y el once inicial, es sabido que Sebastián Villa, Frank Fabra, Agustín Almendra y Nicolás Orsini no van a ser de la partida.

Villa continúa sin presentarse a los entrenamientos ya que entiende que su ciclo en el club está complido y presiona para que el Consejo de Fútbol acepte la oferta que realizó el Brujas de Bélgica. El colombiano que fue ponderado por Juan Román Riquelme como “el mejor jugador del fútbol argentino” hace algunas semanas tomó la determinación de plantarse luego de la eliminación del equipo en la Copa Libertadores y busca nuevos horizontes. Boca, hasta ahora, no lo intimó. Y Russo lamenta no contar con una pieza clave del plantel.

Russo termina de definir el once para enfrentar a River (Boca oficial)

Otro de los cafeteros que se ausentará es Frank Fabra. Tras su inclusión en el encuentro ante San Lorenzo por el campeonato local (se durmió en la marca en el primer tanto del Ciclón y fue reemplazado por el juvenil Valentín Barco), el lateral izquierdo no fue considerado para el duelo del domingo ante Talleres de Córdoba y ahora volvió a quedar afuera de la nómina. Los jóvenes Agustín Sandez y el mencionado Barco parecen ganar terreno en ese sector.

Hay dos jugadores más que siguen afuera por sendas lesiones: Almendra y Orsini. El juvenil mediocampista todavía se recupera de un severo esguince de tobillo izquierdo originado en el amistoso de pretemporada ante Sarmiento de Junín a principios de julio. La idea del cuerpo técnico es no arriesgarlo para que retorne en plenitud. Por su parte, el ex delantero de Lanús arrastró molestias desde la pretemporada y a pesar de que sumó algunos minutos oficiales jamás estuvo al 100% en lo físico. Una tendinitis de rodilla lo tiene a maltraer y seguramente se entrene a tope en las próximas semanas.

Frente a este panorama, Russo evalúa una línea de 4 ó 5 en el fondo. Aguarda por el arribo del transfer de Luis Advíncula y volvería a utilizar a uno de los últimos refuerzos, Juan Ramírez. La probable alineación titular es: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Esteban Rolón; Cristian Pavón, Cristian Medina, Aaron Molinas, Juan Ramírez; y Norberto Briasco. Otra novedad en la lista pasó por la convocatoria de Edwin Cardona, titular ante San Lorenzo que no había estado contra Talleres en Córdoba.

La lista de concentrados de Boca para enfrentar mañana a River

Además de los ya mencionados, formarán parte de los concentrados los arqueros Javier García y Agustín Lastra; los defensores Lisandro López, Carlos Zambrano y Valentín Barco; los mediocampistas Alan Varela, Diego González, Jorman Campuzano y Agustín Obando; y los delanteros Exequiel Zeballos y Luis Vázquez.

SEGUIR LEYENDO: