Juan Román Riquelme llenó de elogios a Sebastián Villa: “Es el mejor jugador del fútbol argentino”

El colombiano llegó al Xeneize a mediados del 2018 y desde entonces se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del plantel. Foto: Boca Juniors

A pesar de las distintas polémicas en las que se ha visto involucrado el futbolista colombiano Sebastián Villa, son pocas las personas que discuten sus condiciones futbolísticas, pues desde su llegada a Argentina se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo Xeneize y recibió la confianza de sus entrenadores.

Asimismo, el exfutbolista y hoy actual vicepresidente de Boca Juniors Juan Román Riquelme, se ha caracterizado por ser uno de los que más apoyo le ha mostrado al atacante cafetero. Además, cada vez que habla con los medios de comunicación deja frases polémicas y este martes 29 de junio no fue la excepción.

En diálogo con ESPN Argentina, Riquelme no dudó en referirse a los colombianos de la plantilla: Frank Fabra, Edwin Cardona, Jorman Campuzano y en especial a Sebastián Villa.

En primer lugar, tuvo palabras de elogio para Sebastián Villa, pues no solo resaltó sus capacidades, sino que, además, se atrevió a reconocerlo como el mejor jugador del fútbol argentino: “No tengo dudas. El mejor jugador de Argentina es Villa. Tuvimos que escuchar por mucho tiempo que define mal, que define mal, pero es el mejor jugador del país. Los caga a baile y a goles a todos. Nacho (Fernández) ya no está y él claramente es el mejor”.

Durante la temporada surgieron varios rumores en los que se afirmaba que posiblemente Villa iba a cambiar de equipo. Sin embargo, Riquelme confirmó que por el momento no piensan en venderlo, sino que quieren mantenerlo por muchos años más.

“No pienso en vender a Villa, que haga buena pretemporada, entrena muy bien, ojalá juegue todos los partidos. Que entienda que tiene que asumir responsabilidades y espero se quede muchos años jugando con nosotros”, añadió.

Por otro lado, Riquelme aprovechó para hablar de la situación del también cafetero Jorman Campuzano, pues en los últimos días crecieron las especulaciones de una posible salida de Boca Juniors por algunos temas familiares.

“Tiene contrato por muchos años con nosotros. Escucho la tele y parece que se van algunos. Él tiene un tema familiar y estamos a disposición para ayudarlo como hacemos con todos los jugadores. Pero eso no quiere decir que se vaya del club”, indicó.

De igual manera, tocó el tema de Roger Martínez, ya que se cree que el colombiano podrá llegar en este periodo de fichajes a Boca Juniors. No obstante, a pesar del enorme gusto de las directivas por contar con el delantero, no pueden ser ajenos a la situación económica, pues América de México pide cerca de 10 millones de dólares por el pase

“Se habla todos los días de Roger Martínez y se ha hablado de mil jugadores. Me gusta Roger Martínez, me gusta Cavani, me gusta Di Santo, un montón de jugadores, pero de ahí a que podamos pagar es otra cosa. Lo intentamos con muchos, pero cuando no podemos no le vamos a mentir a nadie. Tenemos la obligación de hacer un gran equipo, es lo que soñamos. Le prometo al hincha que vamos a competir con el equipo más fuerte que se pueda”, aclaró.

Gol de Villa en un partido de pretemporada

Este miércoles 30 de junio Boca y Atlético Tucumán se pusieron a prueba en el predio que el Xeneize posee en Ezeiza. En un amistoso matutino, Miguel Ángel Russo ensayó por primera vez a dos semanas de disputar la ida de los octavos de final de la Libertadores ante Atlético Mineiro. Fue victoria por 3-0 del dueño de casa.

Uno de los refuerzos boquenses tuvo su estreno con gol: Boca se adelantó con los tantos de Cristian Pavón y Norberto Briasco, cara nueva del plantel azul y oro, amplió la diferencia. Sobre el cierre, Sebastián Villa anotó el tercero. Además de Briasco, Marcelo Weigandt y Esteban Rolón también fueron de la partida (no así Nicolás Orsini, quien continúa con la puesta a punto).

