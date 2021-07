River: un equipo italiano busca a Jorge Carrascal y dónde estará el futuro de Lucas Pratto

Jorge Carrascal, en la mira de Fiorentina de Italia (REUTERS/Juan Mabromata)

Aunque restan horas para el debut oficial en la Liga Profesional, el mercado de pases, tanto en Europa como en Argentina, aún está abierto y promete brindar novedades en los próximos días. Por esta razón en River Plate están en estado de alerta.

Además del fuerte interés del Valencia de España por fichar a Gonzalo Montiel (ya buscaron al lateral derecho durante otras ventanas de transferencias), en Italia se produjo una reunión que tuvo como protagonista al colombiano Jorge Carrascal.

Si bien el volante aún no logró asentarse como titular indiscutido en la cabeza de Marcelo Gallardo, su talento y versatilidad son bien vistas en el Viejo Continente. Según informaron en TyC Sports, allegados a la representación del futbolista mantuvieron contactos con directivos de Fiorentina de Italia, club que tiene entre sus filas a dos ex millonarios como Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta.

Lucas Pratto está cerca de rescindir su contrato y continuar su carrera fuera de River

Otra de las figuras de River que tendría las horas contadas en la institución es Lucas Pratto, quien actualmente se encuentra recuperándose de una lesión y no sería tenido en cuenta por el director técnico luego de su irregular paso por el Feyenoord de los Países Bajos.

El Oso, héroe durante la Copa Libertadores de 2018, negocia con la entidad de Núñez para rescindir su contrato y quedar en libertad de acción. “Es un jugador que está recuperándose de una lesión y todo el mundo desea que se recupere bien porque es un gran chico. A nosotros nos aportó enormemente y mientras estuvo bien fue un jugador fundamental, pero la dinámica del fútbol tiene esto. Considero que cuando el jugador ya no quiere estar no es una decisión del entrenador, es del jugador. Son decisiones personales y cada uno tiene sus razones, en eso podemos estar de acuerdo o no pero siempre en buenos términos”, supo reconocer el Muñeco en el último tiempo.

Si bien el delantero tendría como prioridad seguir su carrera en el fútbol brasileño (pasó por Atlético Mineiro y San Pablo), hay varios equipos argentinos que ya lo sondearon. Al interés de Independiente y Vélez (ganó tres títulos en el Fortín) se le sumó el de Gimnasia de La Plata, entidad que ya dio el golpe del mercado al cerrar al Pulga Rodríguez.

Marcelo Gallardo tiene en mente poner lo mejor ante Colón en el Monumental (REUTERS/Juan Mabromata)

Tras la igualdad 1 a 1 ante Argentinos Juniors en el Monumental por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo tendría en su cabeza la idea de no guardarse nada de cara al debut en la Liga Profesional. Mañana, desde las 18, recibirá a Colón, último campeón del fútbol argentino.

El entrenador pondrá a la base que enfrentó al Bicho, pero duda en dos lugares del campo: el lateral izquierdo y un integrante de la mitad de la cancha. En Núñez debaten si deben ser de la partida Fabrizio Angileri y Nicolás De La Cruz, quienes acaban de dejar atrás diversas molestias musculares. Si el zurdo no es titular su lugar lo ocupará nuevamente Milton Casco, mientras que por el uruguayo podría ingresar José Paradela.

De esta manera, un probable once sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Fabrizio Angileri o Milton Casco; Agustín Palavecino, Enzo Pérez, José Paradela o Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez, Braian Romero y Matías Suárez.

Los concentrados de River ante Colón:

Arqueros: Franco Armani y Enrique Bologna.

Defensores: Robert Rojas, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Gonzalo Montiel, Milton Casco, Fabrizio Angileri y Alex Vigo.

Volantes: Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Agustín Palavecino, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal, José Paradela y Benjamín Rollheiser.

Delanteros: Matías Suárez, Julián Álvarez, Agustín Fontana, Braian Romero y Federico Girotti.

