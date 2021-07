“¡Fue a la pelota, qué decís!”: el tenso cruce entre Gallardo y Milito durante el empate entre River Plate y Argentinos

El áspero ida y vuelta entre los orientadores

El duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores entre River y Argentinos se jugó con máxima intensidad. En el Monumental, la presión se dio en espejo, con ambos equipos asfixiando a su adversario desde la salida, propiciando imprecisiones en el rival. En algunos flashes del encuentro, claro, la búsqueda de no dejar pensar al otro generó infracciones. Y una de ellas provocó un tenso cruce entre Marcelo Gallardo y Gabriel Milito.

Fue en el segundo tiempo. El lateral Jonathan Sandoval se disponía a recibir, cuando recibió una falta de Fabrizio Angileri. Hasta ahí, nada extraño. Pero el entrenador del Bicho se acercó a la línea para pedir una tarjeta amarilla. Dicha actitud hizo enojar a Marcelo Gallardo, que lo exteriorizó. Y las cámaras de TV, con el sonido limpio gracias a que no hubo público en el estadio por la pandemia de coronavirus, captó el choque.

“¡Fue a la pelota, ¿qué decís?!”, le reclamó el Muñeco al ex defensor, que lo miraba incrédulo. La voz del ex Barcelona no se oye nítida, pero parece explicarle al DT rival y al cuerpo arbitral su postura. “¡Qué amarilla, Gaby, vos estás errado!”, cerró Gallardo el ida y vuelta.

Prueba de que el voltaje resultó alto, el propio Muñeco se acercó a Milito tras el partido para hacer las paces y debatir la acción, ya con menos revoluciones encima. “Yo me equivoqué”, le dijo. Incluso, le pasó el brazo por detrás de la espalda, en actitud amistosa. Pero el gesto adusto del Mariscal no se modificó en principio: “Yo no pedí ninguna amarilla”. Otra vez ante las cámaras de TV, la conversación se fue aflojando, al punto de culminar con sonrisas.

“No pasó nada con Gabriel, lo conozco desde hace un tiempo y tuvimos un diálogo. Nos quedamos hablando un poco de lo que nos pareció en ese momento el partido, pero son cosas que quedan ahí”, subrayó Gallardo en conferencia de prensa.

En el pizarrón también resultó un duelo cerrado y parejo. Milito dispuso un pressing en el borde del área local, buscando forzar errores y, al mismo tiempo, impedir que el mediocampo siempre fluido del Millonario pudiera crear. Con un 5-3-2, además, la barrera se hizo ancha. La Banda consiguió eludir la trampa, sobre todo en algunos pasajes de la primera parte, cuando desde los pies de Suárez tuvo las mejores chances para convertir. Sólo anotó una. Y su invitado no se lo perdonó sobre el epílogo de la etapa inicial, a partir del cabezazo de Hauche.

“Va a ser un partido físico”, vaticinó Gallardo en la previa, en diálogo con la transmisión oficial. Y no falló en el pronóstico. En el estadio Diego Maradona de La Paternal, se espera una batalla del mismo calibre como el 1-1 en Núñez. Habrá que ver si el próximo miércoles el fervor vuelve a trasladarse al banco de suplentes.

