10 frases de Gallardo tras el empate ante Argentinos: la ineficacia de River Plate, su cruce con Gabi Milito y las polémicas por el VAR

Marcelo Gallardo aseguró que a su equipo le faltó “eficacia en momentos favorables” y afirmó que la serie de octavos de final de Copa Libertadores ante Argentinos está “abierta” luego del empate de River Plate 1-1 en el Monumental. ”Nos faltó eficacia en momentos favorables. Argentinos es un equipo duro, que se defiende bien. Tuvimos tres situaciones claras contra una de ellos. Nos cerraron bien los caminos”, señaló Gallardo en conferencia de prensa.

”Pudimos haber hecho algún gol más. Sabíamos que iba a ser un partido de pocas situaciones y no las aprovechamos. La primera media hora fue el momento más favorable para nosotros”, analizó el técnico de River. Gallardo también destacó el debut del delantero Braian Romero al resaltar que “no es fácil hacerlo con esta camiseta. Pero él realizó un buen partido y tuvo incidencia en el gol de Matías Suárez”.

Además, señaló que “los calendarios no ayudan” respecto de las inclusiones de Franco Armani, Gonzalo Montiel y Julián Álvarez con pocos días de descanso, luego de la consagración en la Copa América con el seleccionado argentino. ”No les pudimos dar los días que un jugador necesita para tener un descanso de una competencia a la otra. Pero vinieron con mucha voluntad y les tocó jugar”, dijo el “Muñeco”.

En otro orden, Gallardo fue consultado sobre el tenso cruce que tuvo con Gabriel Milito, el entrenador de Argentinos Juniors. “Esas no son cosas que yo tenga en cuenta, lo importante es lo que pasa en el juego. No pasó nada con Gabriel, lo conozco desde hace un tiempo y tuvimos un diálogo. Nos quedamos hablando un poco de lo que nos pareció en ese momento el partido, pero son cosas que quedan ahí”.

En tanto, el Muñeco no quiso polemizar acerca de la actuación del VAR en una jugada puntual donde se reclamó penal sobre Girotti sobre el final del partido. Sin embargo, reconoció que tras lo ocurrido, sobre todo en el encuentro entre Boca y Atlético Mineiro, prevé poca revisión. “Después de las cosas que se vieron últimamente va a haber poca revisión, me parece que van a ser bastante cuidadosos. Esa jugada puntual (de Girotti) llegan los dos forcejeando, no es muy claro quién agarra a quién. Viéndola después, me parece que se pudo haber revisado, pero no era muy clara para cobrar un penal”.

Para terminar, el entrenador de River Plate remarcó dónde estará la clave en la revancha del próximo miércoles en La Paternal: “En aprovechar las situaciones que se generen. Si repasamos cuáles fueron las situaciones de gol clara del partido, tuvimos varias nosotros y una sola Argentinos que fue gol. Ellos fueron muy eficaces. Son partidos cerrados y apretados, la eficacia va a la clave de la llave”.

Y cerró describiendo qué le pareció el juego de Enzo Fernández, otro de los debutantes en este nuevo ciclo: “Jugó en la posición central y buscó espacios para recibir perfilado. Es su primer partido, tiene muchas condiciones y nos irá aportando a medida que vaya jugando partidos y se sienta mejor”.

