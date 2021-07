El audio que Lionel Messi le envió al Pollo Vignolo tras ganar la Copa América

El audio que Lionel Messi le envió a Sebastián Vignolo

Este sábado la Argentina hizo historia en Río de Janeiro al ganarle 1 a 0 la final de la Copa América a Brasil y romper con una racha de 28m años sin vueltas olímpicas. Después de varias horas de festejos y celebraciones del plantel, varios de los futbolistas ya se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones con sus familias. Uno de ellos es Lionel Messi, quien está en Rosario con sus hijos y su esposa.

El capitán del equipo que se consagró en el Maracaná le envió este lunes un mensaje de voz a Sebastián Vignolo para contarle cómo está viviendo estas horas de alegría, después de haber sufrido tanto con la Albiceleste. Vale recordar que La Pulga ya había perdido cuatro finales con el combinado nacional: dos Copas América con Chile, una frente a Brasil y el Mundial ante Alemania. Pero esta vez, finalmente, pudo alzar el trofeo.

“Un saludo grande para todos, yo estoy desconectado de todo y disfrutando de este momento, de la gente, cayendo de a poquito de todo lo que significa esto y preparándome para irme de vacaciones con mi familia que es lo que toca ahora. La verdad que feliz, es imposible de explicar la felicidad que siento, tanto yo como mi familia y mis amigos. Una locura”, le dijo Messi al conductor del programa F90 que se emite por ESPN.

El gesto de Messi con los hinchas que se acercaron a saludarlo

El delantero había tenido un partido especial, teniendo en cuenta las frustraciones pasadas y el contexto de esta final de visitante y ante el anfitrión, por lo que la celebración no es una más en su vida. Tampoco lo fue para los hinchas que colmaron las calles en cada ciudad y pueblo del país y el domingo recibieron al plantel en Ezeiza como héroes.

“Lo soñé muchísimo. Cuando terminó el partido, pensé en mi familia, mi mujer, mis hijos, mis viejos, mis hermanos. Ellos sufren igual que yo o peor cuando las cosas no salen, después de los torneos pasan días tristes, sin ganas de nada”, había declarado al terminar el partido. “Siempre que se gana es más fácil y hay que aprovechar. De esta camada de jugadores, cuando pasó la Copa América pasada, dije que eran el futuro de la Selección y no me equivoqué”, concluyó entonces, pensando en el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Messi está viviendo en sus sueños y ahora le toca descansar. El domingo, llegó a Rosario, en el aeropuerto de Fisherton lo recibió su compañera, Antonela Roccuzzo, con quien ya había compartido su felicidad por videollamada desde el mismísimo césped del Maracaná. Apenas la vio, se fundió en un abrazo fuerte y luego le dio un gran beso. El reencuentro con sus hijos se dio en la casa de su suegro, en Funes. Thiago, Mateo y Ciro salieron una puerta para colgarse del capitán albiceleste, goleador y mejor jugador de la Copa América.

El reencuentro de Messi con sus hijos

Los vecinos, anoticiados de que el delantero se dirigiría hacia allí, colocaron un pasacalles con la leyenda “Argentina te ama”, el número 10 con la corona de rey y la fecha de la consagración: 10 de julio de 2021. Pero una vez adentro de la propiedad, los fanáticos continuaron alentándolo, esperando por un saludo o una señal del astro de 34 años, quien sorprendió al salir a la vereda para tomarse fotos y firmar autógrafos. Una muestra de la humildad del campeón.

La actitud tiene doble valor porque se dio instantes después de que pudiera volver a reunirse con su familia luego de 45 días sin tener contacto cara a cara, debido a que lo impedía la estricta burbuja que impuso la AFA para evitar contagios de coronavirus durante los partidos por Eliminatorias y la participación en la Copa América. El aislamiento resultó exitoso, dado que la Argentina no sufrió brotes, a diferencia de Bolivia o Venezuela (Chile también tuvo afectados). Pero eso llevó a que los futbolistas no pudieran recibir la visita de sus seres queridos ni en ocasiones especiales, como cumpleaños (Leo lo celebró el 24 de junio) o hasta nacimientos de hijos (les sucedió a Lucas Martínez Quarta y Dibu Martínez.

Lo cierto es que si bien Messi quiere descansar y ahora disfrutará con su familia de las vacaciones, la prensa europea estará pendiente de él porque aún no definió su futuro. En estos momentos es agente libre, ya que su contrato con el Barcelona expiró el 30 de junio y aún no ha acordado su llegada a ningún club, aunque todo parece indicar que firmará un nuevo vínculo con el cuadro catalán.

SEGUIR LEYENDO: