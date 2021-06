Fuerte cruce de Peter Shilton con hinchas argentinos a 35 años de los goles de Maradona en el Mundial de México: “Trampa, trampa, trampa”

El momento exacto e el que Diego impacta la pelota con el puño y supera la salida de Shilton

Ayer se cumplieron 35 años del partido más emblemático en la carrera de Diego Maradona. De la victoria de la selección argentina 2-1 ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 86, de la “mano de Dios” y del “Gol del Siglo”, las dos obras que definen al Diez. La picardía que gambetea al reglamento y la oda al fútbol, la perfección del regate. En ambas ocasiones, su víctima fue Peter Shilton, aquero récord del combinado inglés, pero que quedó emparentado a la master piece del mítico enganche albiceleste, que murió el pasado 25 de noviembre.

Shilton, al mismo tiempo, siempre renegó del papel que le otorgó la historia. Basándose en que Maradona hizo “trampa” en la acción del 1-0, siempre fue crítico del fantasista. Incluso declaró públicamente que jamás lo iba a perdonar. En consecuencia, se transformó en blanco de los dardos de los fanáticos argentinos; ni hablar en la era de las redes sociales y en una fecha tan sensible.

Así, era de esperarse que protagonizara un cruce con los hinchas en su cuenta de Twitter. Shilton bloqueó a más de uno que osó burlarse de su rol en la leyenda, ya sea perdiendo de alto con el puño de Pelusa escondido detrás de su cabellera, o desparramado ante su destreza en el epílogo del elegido como mejor gol de la historia de los Mundiales.

Vale subrayar, no fue el ex guardameta quien hizo alusión al aniversario. En sus comentarios sobre la actuación de Inglaterra en la Eurocopa empezaron a aflorar respuestas de hinchas argentinos. Por ejemplo, uno le escribió “agarrala con la mano Shilton, no es tan difícil”. “Trampa, trampa, trampa”, replicó Peter, condimentando la discusión.

Un aficionado inglés lo respaldó y trató a los argentinos de tramposos. El ex portero agregó que iniciaron un "fans club de Shilton"

Ante el ida y vuelta, un seguidor británico buscó respaldarlo: “Shilts, tienes muchos seguidores argentinos publicando ESE momento. ¿No se dan cuenta de que son un montón de tramposos? Vergonzoso. ¡Cualquier equipo del mundo tendría suerte de tenerte entre los palos!”. El ex portero se subió a la publicación para azuzar a los argentinos. “Creo que comenzaron con un fans club argentino de Shilton”, rubricó, con emojis riéndose de su propia broma.

Su intervención provocó que su timeline se llenara de imágenes del segundo gol, cargado de magia, no de trampa. “Este es el mejor tramposo de todos los tiempos. Ve a la cama”, le contestó un usuario, con la foto de la definición, en la que se lo ve fuera de acción tras la gambeta de Maradona.

Otro, Thomas Farías, insistió con el gif del gol con la mano, y emojis de saludos. Ahí Shilton dio por cerrada la discusión apelando a una imagen junto a su esposa y el escudo de la federación inglesa: “Yo gané un hogar para mí”.

Peter había exacerbado su rivalidad con los argentinos cuando apenas horas después de la muerte del Diez le dedicara una inoportuna crítica. “Diego Maradona had greatness, but no sportsmanship (Diego Maradona tuvo grandeza, pero no deportividad)”, escribió el ex guardameta en su cuenta de Twitter. “Estaré en GMB mañana por la mañana hablando de las novedades de hoy sobre Maradona, más una entrevista con DailyMailUK. Gracias por los miles de mensajes que he recibido”, posteó luego. En apenas minutos, su mensaje se volvió un fenómeno viral cargado de repudio por aprovechar la muerte de Maradona para vender una nota en los medios.

"Un hogar gané para mí", replicó a uno de los usuarios que le recordó el gol de Diego con la mano

Shilton, que en 1986, cuando padeció a Argentina y a Maradona, jugaba en el Southampton, ostenta el récord de 1387 partidos oficiales, siendo el jugador inglés con más encuentros en la historia. Se casó con Sue Flitcroft en 1970 y tienen dos hijos, Michael y Sam (que fue futbolista profesional). Se separó en 2011 y en marzo de 2015 se volvió a casar con la cantante de jazz Stephanie Hayward. En 2013 fue acusado de conducir alcoholizado y fue suspendido por 20 meses y tuvo que pagar un costo de 1020 libras esterlinas. Es uno de los sostenedores del Brexit. Su esposa lo ayudó a superar la adicción por el juego en 2020 y a partir de allí buscó dejar un legado con un video sobre sus “secretos” en el arco con entrenamientos y consejos. Trabaja con el Gobierno para ayudar a la gente a salir de problemas y en salud mental.

El mejor gol del siglo XX de Diego Armando Maradona contra Inglaterra en el Mundial de 1986

