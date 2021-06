El juez de línea que no vio la “mano de Dios” en el 86 rompió el silencio: por qué se le pasó y una denuncia sobre sobre la final que perdió Argentina en el Mundial 90

Fue uno de los privilegiados que observó la mejor obra que entregó el fútbol desde su creación. Un testigo invisible que pasó desapercibido en el histórico encuentro que protagonizaron Argentina e Inglaterra en el Mundial de México. Berny Ulloa fue uno de los jueces de línea que estuvo involucrado en la gestación de la Mano de Dios y del Gol del Siglo.

Sin saberlo, él fue uno de los responsables de la transformación de Diego Maradona en mito, dado que en el momento del primer tanto del Diez estaba a cargo del ataque albiceleste. “Para mí fue muy difícil ver la acción de la jugada del gol con la mano. Siempre me pregunté cómo Diego le pudo ganar en el salto a Shilton y ningún jugador suplente de Inglaterra me vino a recriminar la jugada, creo que ellos tampoco se dieron cuenta”, dijo en diálogo con SuperMitre

En la extensa entrevista radial Ulloa también dio detalles de lo que fue la segunda conquista de Pelusa. “Es el mejor gol que vi en toda mi carrera. Cuando vi que Diego se sacó a dos ingleses y siguió, no creí que iba a llegar al otro arco para anotar. Este gol queda en la retina de toda persona. Me emocioné mucho con ese gol”.

Lo llamativo fue cuando reveló detalles de los gestos que tuvo la leyenda internacional para con él, durante las siguientes ediciones de la Copa del Mundo. “En Italia ’90 me crucé con Maradona, me saludó, me dio un abrazo y me preguntó por mi familia. No era difícil dirigir a Diego, porque era una persona muy correcta dentro del campo de juego”, explicó.

Los detalles que contó el juez de línea reflejaron cómo se comportaba el Dios más humano cuando desplegaba todo su talento en las canchas. “Una vez le pedí que acomode el banderín y me contestó que le molestaba. Cuando le dije que tenía que hacerlo, me respondió: No me rompas las pelotas”.

“Tengo una camiseta de Diego. Me mandó una a mí y al resto de los árbitros que estuvimos en el partido contra Inglaterra”, sorprendió Ulloa, quien en un gesto solidario le prestó la reliquia a un amigo, que todavía no se la devolvió.

Su admiración hacia el astro universal es indeleble, por ello todavía se lamenta lo sucedido en el Mundial de Italia, cuando Argentina cayó ante Alemania en el partido decisivo. “Para mí no fue penal el que cobró Codesal, creo que no supo manejar el partido. Siempre creí que el mal trabajo de Codesal llevó a que Argentina perdiera el campeonato del mundo”, analizó.

En su perspectiva, se trató de “un error humano de Codesal, por la incapacidad de sus decisiones”, pero también dejó en claro que hubo otros ingredientes que contribuyeron para que el equipo de Bilardo no se quede con la Copa. “Esto nunca lo dije, pero la final del mundo del 90 la dirigió Codesal por su yerno, ya que Blatter no quería que él dirigiera. El árbitro para la final del 90 debía ser el italiano Luigi Agnolin pero Havelange quería a Codesal. Muchas veces la política manda los árbitros en FIFA. También creo que en el Mundial del 94 a Maradona le pasaron facturas. Argentina iba derecho a la final si no sacaban a Diego”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO