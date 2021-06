Ruggeri se emocionó al recordar a Maradona a 35 años de su épica actuación ante Inglaterra en México 86: los dos históricos tesoros que mostró a cámara

Ruggeri se emocionó al recordar a Maradona

Oscar Ruggeri fue uno de los protagonistas de aquella selección argentina que logró conquistar el Mundial de México 1986. El Cabezón se erigió como uno de los caudillos en la defensa de un equipo que tenía a Diego Maradona como la gran figura. Ambos futbolistas forjaron una amistad que se mantuvo vigente hasta el último día de Pelusa y un día después del 35° aniversario de la victoria sobre Inglaterra, el ex zaguero aprovechó para mandar un sentido mensaje.

En el programa F90 de ESPN donde es panelista, y al borde de las lágrimas, Oscar arrancó el programa recordando al Diez. “Yo no sé si es por la edad, pero nos emociona todo. A mi me vuelve loco que haya muchachos que ya no están como Cuchu, el Tata y Diego. Ustedes piensan que sólo hacen un programa y cuentan del día de Inglaterra, Uruguay o la final. Pero no tienen idea lo que nos dan. Los tres se murieron muy pibes”, arrancó comentando el Cabezón.

Y agregó al respecto, a punto de quebrarse: “Hoy tendrían que estar los tres disfrutando de esto. Disfrutando de ir por la calle, que los abracen. Que lástima que este pibe (Maradona) no se haya cuidado como yo, por ejemplo. Imaginate si yo estoy viviendo lo que vivo, pensá en lo que sería Diego que debe ser de los más conocidos en el mundo. Vivió como él quiso vivir, pero hoy tendría que disfrutar los homenajes”.

Las dos reliquias que Ruggeri todavía guarda del Mundial 1986

A continuación, Ruggeri llevó al programa dos históricas camisetas que pudo rescatar del Mundial 1986 y que todavía están en perfectas condiciones. La primera que mostró a cámara fue la azul que utilizó frente a Inglaterra en los cuartos de final con la dorsal 19 en la espalda y una mancha de sangre. “¡Mirá los brillos! Las consiguió Zelada cuando fue a Tepito, porque nos quedamos sin remeras cuando intercambiamos con los jugadores de Uruguay en los octavos”, reveló el ex defensor de la selección argentina.

Acto seguido, sacó de atrás de su asiento una de los ingleses con el número 15 en la espalda perteneciente a Gary Stevens, que también consiguió en el mismo partido. “Mirá la calidad de la tela, nada que ver con la nuestra. ¡Mirá la nuestra! El tema de esta remera es que la sacamos de una feria, las necesitamos porque perdimos los dos primeros sorteos”, explicó Oscar sobre la diferencia de calidad entre los uniformes que utilizaron en aquella gesta durante el máximo certamen a nivel mundial; el último que ganó el combinado nacional.

SEGUIR LEYENDO: