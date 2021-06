“Los deja moribundos”: la contracara del Gol del Siglo de Diego Maradona relatado por un periodista inglés en el Mundial de México

El relato que improvisó Víctor Hugo Morales en el Gol del Siglo es reconocido por todos los argentinos amantes del fútbol. “La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tendal y va a tocar para Burruchaga… ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta… Goooooool… Gooooool… ¡Quiero llorar! ¡Dios santo, viva el fútbol! ¡Golaaaaaaazooooooo! ¡Diegooooooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme… Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos… barrilete cósmico… ¿De qué planeta viniste? ¡Para dejar en el camino a tanto inglés! ¡Para que el país sea un puño apretado, gritando por Argentina!… Argentina 2 – Inglaterra 0… Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona… Gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2 – Inglaterra 0”...

La poesía trasladada en la mejor obra que la historia del deporte ha podido construir en el estadio Azteca es uno de los patrimonios culturales más admirados del planeta. Sin embargo, lo que no se popularizó fue la contracara ¿Cómo fue narrado el tanto del Diez por los cronistas británicos?

“Gira como una pequeña anguila, se aleja de los problemas, pequeño pichón… Llega Butcher y lo deja moribundo. A Fenwick también lo deja moribundo… Pone el balón lejos y es por eso que Maradona es el mejor jugador del mundo: enterró a la defensa inglesa. Arrancó con el balón en las 40 yardas… Primero dejó a un hombre moribundo, después dejó en el camino a Sansom. Es un gol de gran calidad de un jugador de mayor calidad. En Inglaterra 0 - Argentina 2, el primer gol no se tendría que haber cobrado, pero Maradona puso su sello de grandeza. Dejó su huella en esta Copa del Mundo. Anotó un gol que Inglaterra simplemente no supo cómo hacer frente, no supo qué hacer, estaba más allá de su capacidad… Es Inglaterra 0 - Diego Maradona 2”...

Por primera vez un 22 de junio y en homenaje al segundo gol de Maradona a los ingleses en el Mundial de México 86, se celebra el Día del Futbolista Argentino, que hasta el año pasado se festejaba el 14 de mayo y evocaba otro tanto legendario, el de Ernesto Grillo también ante el seleccionado británico en 1953. La iniciativa para cambiar de fecha, aprobada en agosto de 2020, fue impulsada por Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) y contó con el respaldo de la AFA.

“Un gol memorable resplandece en el firmamento del fútbol argentino. Un 22 de junio de 1986, en oportunidad de disputarse los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol celebrada en México, se enfrentaban en el estadio Azteca el seleccionado de Argentina y el de Inglaterra”, argumentó en su momento FAA. Y agregó: “Fue una verdadera obra maestra que permanecerá indeleble en la retina de los apasionados por el fútbol, ejecutada por un genio, barrilete cósmico, tal como lo inmortalizara el periodista Víctor Hugo Morales en su recordado relato”.

“Este memorable gol fue elegido como el mejor gol en la historia de los mundiales o el Gol del Siglo por la FIFA. Con fundamento en lo precedentemente expuesto y que el gol narrado quedará en la memoria de todo el mundo y especialmente para todo el pueblo argentino, FAA propone a la AFA, y ésta acepta, sustituir la fecha correspondiente al Día del Futbolista por el 22 de junio de 1986”. La resolución llevó la firma, entre otros, del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del secretario general de FAA, Sergio Marchi. Hasta entonces, el Día del Futbolista Argentino se celebraba el 14 de mayo y evocaba un golazo de Ernesto Grillo en un amistoso que Argentina le ganó 3-1 a Inglaterra en 1953 en el Monumental.

