Los dos amistosos que Boca programó antes de jugar contra Atlético Mineiro por la Libertadores: qué alineaciones prepara Russo

Boca se medirá con Atlético Tucumán en un amistoso preparatorio (Fotobaires)

Boca comenzó la pretemporada el viernes pasado con cuatro caras nuevas: Marcelo Weigandt, Esteban Rolón, Norberto Briasco y Nicolás Orsini. El Consejo de Fútbol va cumpliendo los pedidos de Miguel Ángel Russo, que ya empieza a armar en su cabeza el once con el que afrontará los octavos de final de la Libertadores ante Atlético Mineiro.

El próximo martes 13 de julio en la Bombonera el Xeneize afrontará la ida frente a los brasileños y con la mente puesta en ese compromiso trascendental trabajan los jugadores en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, que en breve puede llegar a contar con más refuerzos. Juan Román Riquelme busca un lateral derecho e intensificará tratativas esta semana por el peruano Luis Advíncula, la obsesión de este mercado de pases. El incaico acaba de ascender con el Rayo Vallecano, que pretende mantenerlo en su plantel de cara a la próxima campaña en Primera División de España y no pinta como una negociación fácil. El ex Newell’s mostró predisposición pero habrá que convencer a la directiva del club de Vallecas para ficharlo.

Por su parte, la directiva azul y oro va por uno o dos atacantes (y no descartan sumar tres si es posible) para reforzar la ofensiva. En cuanto se cierren definitivamente las ventas de Nicolás Capaldo al Salzburgo de Austria y de Esteban Andrada a Rayados de Monterrey (ambos futbolistas ya se despidieron y viajaron a sus respectivos destinos), habrá novedades por la compra de algunos de los que figuran en carpeta. ¿Franco Di Santo? La negociación quedó stand by. ¿Roger Martínez? Buscan que América de México baje sus pretensiones. ¿Miguel Borja? Es un nombre instalado que nunca interesó realmente. ¿Nicolás Gaitán? Por ahora no hubo contactos con él.

Russo ya planifica las formaciones para los amistosos previos ante Atlético Tucumán y Unión de Santa Fe (REUTERS/Agustin Marcarian)

AMISTOSOS CONFIRMADOS

En las próximas semanas Boca tendrá dos pruebas para ponerse a punto en lo futbolístico antes de pelear por los puntos y la clasificación a cuartos de la Libertadores. El próximo miércoles 30 de junio el equipo de Russo se medirá con el Atlético Tucumán de Omar De Felippe, al que derrotó 3-1 en abril pasado por la Fecha 10 de la Liga Profesional.

Más tarde, el miércoles 7 de julio, Boca chocará contra Unión de Santa Fe (también en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza), con el que cayó 1-0 en Santa Fe en la última competición. Ese sería el último examen antes del cruce por la Copa frente a Atlético Mineiro, pactado para el martes 13/7. La revancha en Belo Horizonte será el martes 20/7. Restan exactamente tres semanas para el primer duelo oficial de la siguiente temporada. El cuerpo técnico trabaja a contrarreloj para adaptar a los refuerzos y ensamblar su idea. En paralelo, el Consejo trata de cerrar incorporaciones que estén disponibles para esa fecha.

EL 11 QUE PIENSA RUSSO

Al entrenador xeneize se le fueron varios jugadores importantes: Carlos Tevez, Esteban Andrada y Nicolás Capaldo se sumaron a Mauro Zárate, Franco Soldano, Leonardo Jara, Emmanuel Mas y Julio Buffarini. Pero además Miguel no dispone de Frank Fabra y Edwin Cardona, afectados a la selección colombiana que compite en la Copa América (muy probablemente se pierdan como mínimo la ida ante Atlético Mineiro). Es por esto que el DT ya empieza a barajar opciones: Marcos Rojo o el juvenil Agustín Sandez (fue titular contra Santos de Brasil como local en la actual edición de la Copa) en el lateral izquierdo. Además, podría darles rodaje al trío del mediocampo compuesto por Medina, Varela y Almendra. Y mantiene dudas en la línea de ataque: sin Tevez, jugará Sebastián Villa con ¿Nicolás Orsini?

Si apela a la línea de 4 en el fondo, el once iría con: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, López o Zambrano, Carlos Izquierdoz, Rojo o Sández; Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra; Pavón o Briasco, Nicolás Orsini y Sebastián Villa. Si opta por la línea de 5 atrás, pondría a: Rossi; Weigandt, López/Zambrano, Izquierdoz, Rojo, Sández; Medina, Varela, Almendra; Villa y Orsini.

