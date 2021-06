El nuevo Boca de Russo: con caras nuevas, varias bajas y refuerzos en la mira, hoy inicia la pretemporada

Nicolás Orsini, Esteban Rolón, Chelo Weigandt (viejo conocido) y Norberto Briasco, las nuevas caras del Boca de Russo

Masticando bronca por la eliminación en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, Miguel Ángel Russo se abrazó al parate que le permitió descansar al plantel de Boca tras la frustración contra Racing. El entrenador xeneize aseguró que el balance del semestre fue positivo y no quiso anticiparse a dar nombres sobre los refuerzos que ya le había solicitado al Consejo de Fútbol y empezaron a llegar durante el receso. Hoy se retomará la actividad en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza y habrá caras nuevas, varias bajas y expectativa renovada.

Fueron 17 días libres para los futbolistas boquenses, aunque algunos decidieron anticiparse al arranque de la pretemporada y trabajaron en Ezeiza desde hace algunos días. El primero fue Marcos Rojo, quien optimizó su rehabilitación tras un desgarro de aductor que lo marginó de los últimos compromisos. A él lo siguió Marcelo Weigandt, uno de los refuerzos, quien cesó su préstamo en Gimnasia La Plata para volver a la Ribera. A ellos se les sumó el Pulpo González y más tarde los imitaron los juveniles Agustín Almendra, Alan Varela, Cristian Medina, Agustín Sandez, Nicolás Valentini, Renzo Giampaoli, Luis Vázquez, Exequiel Zeballos, Eros Mancuso, Ezequiel Fernández, entre otros.

La segunda cara nueva también se acopló a este grupo hace días: se trata de Nicolás Orsini, a quien el club le compró la totalidad de su pase (el 50% a Lanús en 1.750.000 dólares y la mitad restante a su representante en una cifra que no trascendió). Pero eso no fue todo, ya que en la jornada de ayer fueron presentados formalmente en Brandsen 805 los ex Huracán Esteban Rolón (500 mil dólares por su resición en Parque Patricios) y Norberto Briasco (3,5 millones de dólares por el 80% de su ficha).

Russo inicia una nueva pretemporada con Boca (@bocajrsoficial)

Era evidente que a Boca le hacían falta refuerzos por la importante cantidad de bajas que sufrió en este mercado. Mauro Zárate rescidió contrato y se despidió antes de que finalizara la competencia oficial. Carlos Tevez anunció su despedida de la institución y puso puntos suspensivos a su carrera aunque aclaró que no volverá a jugar con la camiseta azul y oro ni en otro equipo argentino. A ellos se les sumaron Leonardo Jara, Emmanuel Mas y Julio Buffarini (quedarán en libertad de acción el 30 de junio) y Franco Soldano, por quien no harán uso de la opción de compra de 5 millones de euros (volverá a Olympiakos de Grecia).

Por su parte, se ultiman detalles por las ventas de Esteban Andrada a Rayados de Monterrey (a Boca le ingresarán cerca de 6 millones de dólares limpios por la transferencia) y de Nicolás Capaldo al Salzburgo de Austria (aproximadamente 5 millones de euros entrarán a las arcas de la Ribera). La lista puede ampliarse en los próximos días con Cristian Pavón (buscan una oferta potable desde el exterior) y Gonzalo Maroni, pretendido por varios equipos argentinos y declarado prescindible.

El cuerpo técnico sigue de cerca la actuación de los seleccionados colombianos Edwin Cardona y Frank Fabra, afectados a la Copa América que se desarrolla en Brasil. Esto representa una complicación para Russo, ya que los perderá para casi toda la pretemporada, teniendo en cuenta que el cuadro cafetero tiene grandes chances de disputar los cuartos de final del certamen (2 y 3 de julio) y su ausencia podría extenderse hasta las semis (5/7 y 6/7) o incluso la final (10/7).

Algunos futbolistas de Boca ya iniciaron los trabajos hace algunos días (Boca Juniors / Javier Garcia Martino)

Lo positivo es que estarán en ritmo, pero será difícil que estén en consideración para el duelo ante Atlético Mineiro en la Bombonera por la ida de los octavos de la Libertadores el martes 13 de julio (la revancha será el martes 20/7 en Belo Horizonte). Con vistas a estos cotejos, el DT aguarda por el arribo de más refuerzos y figuran cuatro en carpeta con chances: el lateral derecho peruano Luis Advíncula (si el domingo no consigue el ascenso a la primera división del fútbol español con Rayo Vallecano crecerán sus chances de firmar en Boca), Franco Di Santo (se mantiene el diálogo con San Lorenzo), el colombiano Roger Martínez (por ahora fuera del alcance económico por lo que pretende América de México) y Miguel Borja (insisten por el punta que está con Colombia en la Copa América).

La idea es incorporar a un lateral derecho más y uno o dos delanteros. En caso de concretar esto, los refuerzos serán 7 en total y Russo tendrá que elegir a cuáles de ellos incluye en la lista de buena fe de la Libertadores pensando en los octavos, debido a que el límite de modificaciones en esta ronda es de 5.

· LAS CARAS NUEVAS:

Marcelo Weigandt, Nicolás Orsini, Esteban Rolón y Norberto Briasco.

· LOS QUE SE FUERON:

Esteban Andrada, Leonardo Jara, Emmanuel Mas, Julio Buffarini, Nicolás Capaldo, Carlos Tevez, Franco Soldano y Mauro Zárate.

· POSIBLES SALIDAS:

Cristian Pavón y Gonzalo Maroni.

· REFUERZOS EN LA MIRA:

Luis Advíncula, Franco Di Santo, Miguel Borja y Roger Martínez.

