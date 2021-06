Norberto Briasco, tras ser presentado en Boca, no pudo contener la emoción y lloró junto a su padre

El emotivo abrazo de Briasco con su padre

Va tomando forma el nuevo plantel de Boca, el cual tendrá por delante un duro semestre, donde se destacan los octavos de final de la Copa Libertadores (contra Atlético Mineiro de Brasil) y los octavos de final de la Copa Argentina (ante River Plate), además del torneo local.

Luego del arribo de Nicolás Orsini (Lanús), llegaron provenientes de Huracán el delantero Norberto Briasco y el mediocampista Esteban Rolón. Justamente el punta de la Selección de Armenia quedó en el centro de la escena por su emotivo abrazo con su padre luego de ser presentado en sociedad con la camiseta azul y oro.

El anuncio de bienvenida se hizo primero por las redes sociales del club y luego hablaron con los medios en una conferencia hecha en La Bombonera. “Bienvenidos Norberto y Esteban”, indicó el anuncio del Xeneize para recibir a los ex futbolistas del Globo.

“Gracias a Huracán por dejarme salir, yo quería jugar en Boca y estar acá es el sueño que teníamos con toda mi familia”, soltó el futbolista. De hecho luego de la atención a los medios circuló un video donde Beto se abrazó con su padre, que rompió en llanto.

Consultado sobre por qué se decidió por Boca antes de la oferta de Inglaterra, afirmó que “porque esto es lo que soñé desde chico y estoy muy feliz de estar donde estoy. Estoy lleno de felicidad. Esto es una alegría inmensa y no lo puedo explicar”. Ambos deportistas fueron presentados dentro de las instalaciones del club en el Salón Filiberto, donde estuvieron acompañados por el presidente del club, Jorge Amor Ameal.

La conferecnia de prensa de Briasco y Rolón

“Fueron días de mucha incertidumbre y estuve bastante nervioso porque el tema no se cerraba. Pero Raúl (Cascini) me transmitió tranquilidad y me fue contando todo el esfuerzo que estaban haciendo para que pudiera darse mi llegada”, esbozó Briasco. Y luego, añadió: “Esto es un paso muy importante y estoy muy agradecido al esfuerzo que hizo el Consejo de Fútbol. Hemos hablado con Román”.

Luego aclaró que “no pudimos hablar con Russo. Igual tenemos que entrenarnos al máximo para estar listos cuando nos toque”. Y avisó que “a Boca le puedo dar sacrificio y esfuerzo. El compañerismo es algo fundamental para el grupo”.

Por otra parte, también recordó con emoción los elogios que recibió en su momento de Diego Maradona y de una camiseta firmada que le regaló el recordado Diez: “Es un recuerdo para toda la vida. Que el más grande de todo haya hablado así de mí fue un orgullo para toda mi familia”.

“Todo hincha del club que conozco me están mandando mensajes y mis amigos me están volviendo loco por estar acá”, concluyó.

Norberto Briasco llega luego de una buena Copa de la Liga en Huracán, en la que disputó 10 partidos y brindó una asistencia (ante Talleres). En la mayoría de esos encuentros ofició de extremo izquierdo, aunque casi toda su carrera lo hizo por la banda derecha.

Vale recordar que Boca sufrió importantes bajas en este mercado de pases. En la nómina aparecen Carlos Tevez, Esteban Andrada (Rayados de Monterrey), Nicolás Capaldo (RB Salzburgo de Austria), Emmanuel Mas, Julio Buffarini, Leonardo Jara, Mauro Zárate y Franco Soldano.

