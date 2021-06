Un campeón del mundo con Boca pidió a Gallardo para la Selección y contó por qué le dijo que no a una propuesta de Riquelme

El Pepe Basualdo, contundente con su crítica a Lionel Scaloni

La Selección mantiene su invicto en la Copa América y avanza casillero por casillero. Sin embargo, muchos no están conformes con el nivel mostrado por el equipo de Lionel Scaloni, que es blanco de muchas críticas. Así lo expresó José Basualdo, quien fue campeón de la Copa América con Argentina en el 93 y subcampeón mundial en Italia 90. Pepe fue durísimo contra el actual entrenador albiceleste y sorprendió con un pedido.

“ Si fuera dirigente, ahora en este momento y por cómo está la situación, le doy la Selección a Gallardo . Me tendría que traer el proyecto y si pensamos que es productivo con la línea de juego de Argentina y concuerda con el de la afa, lo analizamos”. Basualdo, identificado y campeón del mundo con Boca en la Intercontinental del 2000 ante Real Madrid, se rindió ante la capacidad del estratega de River. Y al mismo tiempo mencionó a otro: Ricardo Gareca.

Cuando le consultaron por qué cree que hay entrenadores que no quieren conducir al seleccionado nacional, opinó: “Hubiera sido bueno que le dieran el proyecto o los años de Scaloni a otro técnico. Los técnicos de Alemania se van después de 3 ó 4 mundiales, pero ¿qué clase de técnicos se van? Ellos tienen una manera de jugar, nosotros la perdimos. Le apuntan al técnico del momento, no a una manera de jugar. No tenemos identidad, no sabemos a qué se juega”.

El Pepe fue muy crítico con el seleccionado nacional (@pepebasualdo18)

De Scaloni, dijo: “Dice que hubo renovación. ¿Qué hace Otamendi, el Kun y Di María que los sigue convocando? Para los jugadores, Scaloni es un compañero más. Que se te pare de manos un buen técnico con experiencia y todo”. Y ahondó: “¿Que Messi lo banca? Y, obviamente, qué va a hacer si no. Se piensa que está manejando el Sub 20 o Sub 23, pero estás hablando de Argentina, el primer equipo, en el que está Messi. Hay que ganar”.

El ex mediocampista y hoy DT remarcó que Walter Samuel y otros integrantes del cuerpo técnico argentino tampoco tienen experiencia: “Acá no pasa por la voluntad. Pasa por tener espalda y experiencia necesaria para dirigir al equipo de un país futbolero”. Y se molestó al referirse al conformismo generalizado que observa: “La gente y ustedes (periodismo) se conforman con jugar bien y nada más, ya no hay un hambre por ganar la Copa. Eso lo implementa un poco el técnico y un poco la gente. Cuando hay que jugar estas copas hay que ir a ganarlas. Pasó a ser una copita que, si la ganamos bien y, si no, no pasa nada. Asusta el conformismo que hay y pone en peligro la situación”.

Por último, el Pepe aseguró que el equipo está más de uno o dos escalones por debajo de la línea de Brasil y afirmó que sería imposible ganarle a algunas potencias europeas que compiten en la Eurocopa como Alemania y Francia: “Estamos haciendo de a un gol, que lo hace Messi o lo hace hacer. Si no está Messi, nadie hace goles. Lo siento por él, porque parece que es el único que quiere ganar cosas. Los demás están tranquilos. No veo a Lautaro Martínez con hambre de hacer goles. El Kun fue para acompañar a Messi. Se tendría que haber quedado Ocampos, que tiene hambre. Y para llevar jugadores desconocidos hubieran ido de Defensa y Justicia o Colón, que fueron campeones. Van uno o dos de Boca y River por compromiso”.

Basualdo contó por qué le dijo que no a Riquelme y su propuesta de trabajar en las inferiores de Boca

¿POR QUÉ LE DIJO QUE NO A RIQUELME?

“Tuve ahora, a lo último, una propesta para dirigir la Cuarta División y la Octava, aunque obviamente con la Octava ni cerca. Por la Cuarta le dije que le agradecía y que no. Hablamos de números y no llegó a lo que pretendía escuchar. Le agradecí y seguí en otra cosa. Por la experiencia que tenía, tengo 15 años de dirigir Primera División. Pensé que iba a tener otra propuesta pero fue como la de los técnicos de las divisiones inferiores. Ellos lo ganan y yo no. Ese fue el tema”.

SEGUIR LEYENDO: