¿Boca se queda sin arqueros? Las ofertas que llegaron por Esteban Andrada y Agustín Rossi

Esteban Andrada y Agustín Rossi, arqueros de Boca Juniors

En uno de los puestos más trascendentales, Boca lleva a cabo una depuración que se inició el año pasado con la salida de Marcos Díaz y prosiguió hace unos meses con el juvenil Manuel Roffo. A los mencionados se les vencieron sus respectivos vínculos con la institución, que optó por quedarse con Esteban Andrada, Agustín Rossi y Javier García como los tres goleros principales a los que se les suman los pibes Agustín Lastra (20 años) y Ramiro García (19).

Lo concreto es que en los últimos días llegaron ofertas por los dos arqueros principales del plantel: Andrada y Rossi. Ambos barajan seriamente la opción de cambiar de aire en el próximo mercado de pases y Miguel Russo está al tanto de que seguramente haya novedades por el futuro de alguno (o los dos) guardametas del plantel azul y oro.

Andrada volvió a atajar en los últimos dos compromisos por la Libertadores ante Barcelona de Guayaquil y The Strongest, en los que mantuvo la valla invicta y mostró buen nivel. El mendocino había perdido terreno tras dar positivo de coronavirus en el arribo del contingente xeneize a Ecuador para enfrentarse con Barcelona, motivo por el cual debió permanecer aislado durante 8 días en el hotel en el que Boca concentró junto a uno de los médicos acompañantes. Esta situación tensó la relación entre el jugador (más precisamente parte de su entorno) y la directiva, que aseguró que estuvo encima en todo momento durante su obligada estadía en tierra ecuatoriana.

Andrada pudo haber disputado su último partido en Boca contra The Strongest (REUTERS/Marcelo Endelli)

Sabandija siempre fue considerado titular indiscutido por Russo, pero a la vez fue una de las figuras que tuvo sondeos para marcharse en los últimos mercados. Hace algunas semanas cambió su agente y pasó a ser manejado por el grupo que representa a Sergio Chiquito Romero, que tiene fuertes contactos en Europa. Se habló de una oferta insuficiente de Rayados de Monterrey (medios méxicanos hablaron de 2 millones de dólares) y ahora el que habría posado sus ojos en él es el Lille francés, flamante campeón galo que acaba de desprenderse de su arquero Mike Maignan, refuerzo del Milan.

El Consejo de Fútbol no tomará decisiones apresuradas a la hora de analizar cada propuesta. En caso de que los números no le cierren, la descartarán. Y entienden, por lo bajo, que llegarán nuevos sondeos de forma inminente. No trascendió cuál es la cifra de la “felicidad” para desprenderse de Andrada, aunque es cierto que por el estado de la economía mundial será imposible que algún equipo oferte un monto cercano al de su cláusula de rescisión: 25 millones de dólares. ¿Lo negativo? Lionel Scaloni no lo convocó a la Selección, algo que atenta contra su cotización. Contra The Strongest pudo haber sido su último encuentro en la entidad xeneize .

Rossi, de gran nivel en Lanús hasta mediados de 2020, fue repescado por Boca para suplir la baja de Marcos Díaz. El ex Chacarita se entrenó siempre a la sombra de Andrada, mirando con cariño la puerta de salida. Sin embargo los sondeos que tuvo jamás se convirtieron en propuestas formales y permaneció a la espera de una oportunidad dentro del plantel. Russo lo utilizó en varias oportunidades y respondió. De hecho fue el héroe en la serie de penales contra River por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Rossi buscaría salir si Andrada permanece en el club: quiere ser titular

A las oficinas de Ezeiza llegó una propuesta del Udinese de Italia, que hace tiempo lo tiene en la mira por la inminente salida de Juan Musso, arquero argentino de la Selección. La misma fue considerada insuficiente, pero los de Udine no se resignarían y vendrían a la carga nuevamente por él. Rossi pretende minutos en cancha, es decir que, si partiera Andrada, se quedaría a gusto como primera opción en el arco de Boca; de lo contrario, buscará otro horizonte. En el celular de Rossi ya figuraron las características de números de España, Italia, Bélgica, Suiza y Brasil.

El próximo lunes será Rossi el arquero titular ante Racing por la semifinal de la Copa de la Liga en San Juan. En caso de que Boca se clasifique al duelo definitivo del certamen doméstico, también actuará el viernes 4 de junio contra el ganador de Independiente-Colón. Después de eso, el futuro del arquero de 25 años que posee vínculo en la Ribera hasta 2023 es una incógnita.

La única certeza es que Javier García, que mostró buen nivel en los pocos partidos en los que actuó, seguirá siendo alternativa para Russo y uno de los hombres más experimentados del plantel.

