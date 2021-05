Ahora juega Román: la lista de figuras que están en carpeta de Boca para ir en busca de la Libertadores

Con el equipo en los octavos de la Libertadores, ahora Riquelme acelerará varias gestiones

Ya no se va a poner los pantalones cortos, ni conducirá el balón con la suela o deleitará al público con algún caño o tiro libre. Ahora Juan Román Riquelme juega desde otro lado. Sin traje de dirigente porque le escapa a la formalidad, el ídolo xeneize igualmente se prueba en el rol de miembro del departamento de fútbol y ya encabeza distintas negociaciones. “Hay varias avanzadas”, le advirtieron a Infobae desde las entrañas del club. Y vale la pena enumerarlas pese a que en Brandsen 805 reina un hermetismo supremo. El que viene, sin dudas, puede llegar a ser el mercado más movido desde que el vice segundo tomó las riendas junto a la actual directiva.

EL LATERAL DERECHO:

El ex Newell's Luis Advíncula está actualmente en Rayo Vallecano de España (Daniel Apuy/Pool via REUTERS)

Es un tema sensible para Russo, que nunca terminó de convencerse de los niveles de Julio Buffarini y Leonardo Jara, quienes probablemente abandonen la institución en junio. A esto se le suma que Nicolás Capaldo podría decir adiós si se materializa la oferta millonaria del Salzburgo de Austria. El Consejo no tiene pensado activar la cláusula que le permitiría a Marcelo Weigandt ser repescado en junio (está a préstamo en Gimnasia La Plata hasta fin de año) y entonces las alternativas se reducen.

Interesa el peruano Luis Advíncula, por quien se incrementarán las chances si el Rayo Vallecano no consigue el ascenso a Primera en España, y se mantienen en carpeta los nombres de dos ecuatorianos que sonaron hace rato: Byron Castillo (Barcelona de Guayaquil) y Pedro Pablo Perlaza, en conflicto en Liga de Quito. En principio, no gestionarían nada por Fabricio Bustos (Independiente), Nahuel Tenaglia (Talleres de Córdoba) y un ex como Facundo Roncaglia (Osasuna).

EL MEDIOCAMPISTA:

Rolón está al caer: el mediocampista será refuerzo de Boca (FotoBaires)

Está prácticamente cerrada la llegada de Esteban Rolón. Boca desembolsará 500 mil dólares por la ficha del ex Argentinos Juniors y Málaga que estuvo cerca en el mercado pasado. Será alternativa para Russo en la zona media para aportar una cuota más de experiencia ante tanto piberío (Almendra, Varela, Medina y Fernández). Finalmente no se entablaron nuevas conversaciones con el uruguayo Lucas Torreira, quien terminó su préstamo en Atlético Madrid y será negociado por el Arsenal inglés. Y tampoco existen chances de repatriar a Éver Banega, de buena relación con Riquelme pero afincado en Arabia Saudita. Solamente en caso de que emigre Nicolás Capaldo, seguido por el Salzburgo austríaco o algún otro volante (¿Campuzano?), buscarán un hombre más en ese sector.

EL DELANTERO:

Los cañones de Boca apuntan a Orsini (EFE/Marcelo Endelli)

Otra de las tratativas que están avanzadas son por el ex Atlético Rafaela y Sarmiento de Junín. El atacante seduce mucho al cuerpo técnico y Consejo. Resulta una opción potable dentro de un mercado austero y con un Granate que quedó afuera de la competencia internacional (eliminado de la Sudamericana). Riquelme afina el lápiz con Nicolás Russo, mandatario de Lanús, que exigiría 2 millones de dólares por el 50 por ciento del pase (porción que poseen los del sur del Gran Buenos Aires) más el préstamo de un par de futbolistas. Sobre la mesa, se tiraron los nombres de Agustín Obando y Gonzalo Maroni. Continúan las charlas, pero todo está encaminado para que el cordobés de 27 años firme.

Pero esta no sería la única novedad en la ofensiva, ya que Riquelme pretende dar un salto de calidad en una línea que quedó despoblada tras la despedida de Wanchope Ábila, al que le seguirán los pasos Mauro Zárate (rescindirá en las próximas horas) y Franco Soldano (no harán uso de la opción de compra). Caída la chance de Edinson Cavani, en carpeta persisten el colombiano Roger Martínez (América de México), el ecuatoriano Michael Estrada (Toluca) y el argentino Ezequiel Chimy Ávila (Osasuna). En todos estos casos el impedimento es el mismo: lo económico. No solamente es complicado tentar a los futbolistas que perciben altos salarios en dólares en el exterior sino que además a Boca le exigen importantes sumas para liberarlos. ¿El sueño? Repatriar a Darío Benedetto, algo que por el momento resulta complicado. En caso de que Jorge Sampaoli (entrenador de Pipa en Olympique de Marsella) acentúe su interés por Cristian Pavón, puede llegar a tomar forma.

EL TAPADO:

Briasco puede ser una alternativa para Boca (Maximiliano Luna)

En la jornada de ayer surgió un nombre que hasta ahora no había sido mencionado en los pasillos de la Bombonera. Se trata de Norberto Briasco, volante ofensivo de Huracán. Si bien no es una posición en la que Boca esté interesado en incorporar jugadores, el CDF siempre está abierto a posibilidades que surjan en los diversos mercados y la chance de contar con Beto resultó tentadora.

El presidente de Huracán se lo ofreció a Riquelme y no disgustó. De hecho hay buena relación por la inminente transferencia de Rolón y pueden llegar a entrar jugadores dentro de esta operación (Franco Cristaldo está a préstamo en el Globo y entraría como parte de pago).

