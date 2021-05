Qué tiene Almendra y el enojo por la pregunta por la inminente llegada de un 9: diez frases de Russo tras la clasificación de Boca

Boca cumplió con creces su objetivo y se aseguró el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores con una goleada ante The Strongest de Bolivia, en el último encuentro de la fase de grupos. El Xeneize ganó por 3 a 0 con goles de Agustín Almendra, Sebastián Villa y Juan Gabriel Valverde, en contra. De este modo, el equipo de Miguel Ángel Russo pasó de ronda como segundo en el Grupo C, que lideró Barcelona de Ecuador. Santos de Brasil terminó terminó tercero y jugará la Copa Sudamericana, mientras que el equipo boliviano finalizó último.

“Estamos contentos con la clasificación, que no fue fácil por la doble competencia. Lo hicimos en un calendario apretado y ahora iremos por una final. Era lo más importante lograr la clasificación, no es fácil pero Boca sigue compitiendo y ahora jugará las semifinales”, remarcó Russo, quien insistió en varios pasajes de la rueda de prensa en no desenfocarse del encuentro ante Racing, del próximo lunes, por las semifinales de la Copa de La Liga.

“Veremos con qué sistema jugaremos. Iremos buscando la mejor forma de acuerdo a cómo estemos nosotros y las necesidades”, continuó el DT, que apeló para este encuentro ante los bolivianos a un sistema de 3-5 defensores, dependiendo los pasajes del juego, con Nicolás Capaldo y Fran Fabra como carrileros y Carlos Zambrano, Lisandro López y Carlos Izquierdoz como centrales.

El enojo de Miguel Ángel Russo llegó cuando lo consultaron por los refuerzos que está a punto de concretar Boca, sobre todo la inminente llegada de un 9. “Estoy conforme con los que tenemos, todavía tenemos que seguir compitiendo. Son preguntas que no se pueden responder. A mí me interesa hablar del partido y de lo que viene, no de lo que vamos a traer. Eso será en su momento cuando termine. Boca juega una semifinal de un torneo que es lo más importante”, remarcó.

Y agregó: “El torneo anterior también llegamos a la final y Boca la ganó. Venimos jugando este tipo de torneos con mucha exigencia, que siempre lo son para nosotros, y por suerte Boca sigue compitiendo permanentemente”.

Miguel Ángel Russo valoró la clasificación de Boca a los octavos de final de la Copa Libertadores y remarcó en la importancia de estar disputando una semifinal por la Copa de La Liga (REUTERS/Juan Mabromata)

A la hora de elegir el mejor momento del semestre, Russo se quedó con el duelo ante Lanús, donde 48 horas después tuvo que jugar ante Barcelona. “Hubo que cambiar y tuvimos la suerte de ganar en La Paz que no es fácil y de hecho todos los demás perdieron. Boca fue y ganó. El calendario ha sido muy difícil, apretado, con viajes y el COVID-19. Fueron muchas cosas y recuperando siempre jugadores. Boca otra vez logró la clasificación y va en busca de una final, que es muy importante”, recalcó.

El entrenador xeneize también recordó que el sistema ya lo han utilizado “más de una vez” y retomó en la importancia de valorar el pase de ronda porque “cuando salió el sorteo del Grupo todo el mundo hablaba que tocó un difícil”. E hizo hincapié en que “Boca tiene la obligación de clasificar y pelear todo lo que haya en juego. Y lo hace. En el momento que tiene que resolver, Boca lo resuelve”.

Sobre la lesión de Agustín Almendra, quien tuvo que ser reemplazado a la primera media hora de juego, dijo: “Lo veníamos cuidando y también lo seguimos cuidando. Veremos cómo sigue la evolución y esperamos lo mejor”.

Antes de despedirse, Russo dijo que tienen claro “lo que es Boca en estas instancias de finales y semifinales” y ante la comodidad en el juego de Capaldo y Fabra como carrileros, cerró: “Esta no fue la primera vez: Con River lo hicimos en el primer partido del año, con Independiente en su cancha también. Son situaciones que vamos manejando y hay que agregarle la de jugar en un calendario muy apretado y en un momento exigente. Boca necesita siempre estar peleando los torneos. Repito, no es fácil porque nos han tocado lesiones y el COVID-19. Superamos todos esos inconvenientes y seguimos. Nos clasificamos y ahora jugaremos una semifinal. Todo eso es un logro”.

