¿El último partido de Rafael Santos Borré en River?: cuál será el futuro del colombiano

Aunque comenzó siendo resistido y mirado de reojo por los simpatizantes, Rafael Santos Borré revirtió su imagen y se convirtió en un puntal dentro del esquema de Marcelo Gallardo (máximo goleador de su ciclo como entrenador), al marcar 56 tantos y brindar 18 asistencias en 149 encuentros. Desde su arribo en agosto de 2017, el atacante conquistó seis títulos: dos Copas Argentina, dos Supercopas Argentinas, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

Su caso promete ser una de las novelas de River en el mercado de pases, ya que su contrato finaliza el 30 de junio y, para extender su vínculo, los de Núñez deben pagarle unos 3.5 millones de euros al Atlético Madrid para pasar a ser el dueño del 75 por ciento de su ficha (así está estipulado en el convenio que firmaron todas las partes en agosto de 2017).

El Colchonero, el otro integrante de esta historia, parece que no realizará ningún tipo de movimiento para quedarse con su pase. “La está rompiendo en River, me pongo muy contento por él. Su crecimiento ha sido tremendo, fenomenal. Ojalá tenga los mejores caminos para seguir recorriendo, porque lo está haciendo muy bien”, manifestó Diego Simeone.

Tras la derrota ante Fluminense, el máximo goleador del ciclo Marcelo Gallardo manifestó públicamente que aún no decidió su futuro: “No sé. Ahora voy a la Selección y después se analizará” . Reinaldo Rueda convocó al punta para enfrentar el viernes 4 de junio a Perú en condición de visitante y el 8 de junio, como local, a Argentina.

Rafael Santos Borré es el máximo goleador de la era Gallardo (EFE/Nelson Almeida POOL)

La idea del futbolista es la de mostrarse en su selección (eventualmente en la Copa América) y así despertar el interés de algún equipo europeo, cuyo mercado fuerte es el de mitad de año. Vale destacar que Borré ya desechó importantes ofertas desde lo económico de Gremio y Palmeiras y que su entorno cuenta con algunos ofrecimientos de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Sin embargo, desde el Millonario no pierden las esperanzas. El plan en Núñez es, siempre y cuando no aparezca ningún pretendiente fuerte desde el Viejo Continente, negociar directamente con el futbolista una vez que quede con el pase en su poder, para así ahorrarse los 3.5 millones que le corresponde a los españoles. Buscan seducirlo con una suba salarial importante e incluir una cláusula de resarcimiento para River cuando el colombiano sea vendido.

“No pudimos hacer lo que queríamos, que era darle mérito al triunfo que el equipo consiguió la vez pasada con todo lo que nos había pasado. Quisimos ratificar ese triunfo. No se nos dio. Ellos encontraron los goles rápido y las que nosotros tuvimos no las pudimos concretar. Nos costó encontrarle la vuelta”, analizó Rafael Santos Borré en el campo de juego luego de la derrota ante los brasileños. Pese al resultado adverso, River logró su cometido y avanzó como uno de los segundos a los octavos de final de la Copa Libertadores. “Las circunstancias eran difíciles y queríamos ratificar el esfuerzo que habían hecho los compañeros y no pudimos, pero tenemos un gran plantel que siempre quiere lo mejor, que disputa todo y hay que prepararse para lo que venga”, concluyó, dejando un mensaje alentado para los hinchas millonarios.

