De resistido a máximo goleador del ciclo Gallardo: los cambios que hizo Borré para torcer su historia en River

El festejo de Borré en Uruguay (REUTERS/Raul Martinez)

“En ese momento no era indiscutido; todo lo contrario, era súper discutido”.

Ana Caicedo, pareja de Rafael Santos Borré, le marcó a Infobae cuándo inició el quiebre en la carrera del colombiano en River. El delantero mostraba movimientos interesantes, pero sus problemas a la hora de la definición lo ponían en el centro de la crítica. Tras una derrota en su primer Superclásico oficial en el Monumental, el futbolista aceptó los consejos de su esposa y comenzó un camino hacia la “perfección” que lo llevó, con sus tres goles a Nacional de Montevideo, a superar la marca de Lucas Alario y convertirse en el máximo goleador de la era Marcelo Gallardo, con 44 gritos.

Contrató al coach de definición de Mohamed Salah:

El 5 de noviembre de 2017, el Millonario cayó por 2 a 1 en el Antonio Vespucio Liberti ante Boca por los goles de Edwin Cardona y Nahitan Nández. Ese juego marcó un quiebre para El Máquina, quien decidió aceptar un consejo que desde hacía un tiempo le intentaba inculcar Caicedo.

“Siempre he sido de buscar ayuda cuando siento que no puedo lograr algo sola. Por ejemplo, en el colegio era muy mala en matemáticas y mis padres siempre me motivaron a buscar ayuda, buscar un tutor. Y eso lo traslado a mi vida profesional. Cuando llegamos a River varias personas me recomendaron un lugar para que él fuera a entrenar la habilidad mental. Yo le decía, pero no me daba bola. Después del primer clásico, mi papá, que estaba acá en Buenos Aires, le dijo: ‘A mí no me importa lo que pienses, pero vamos a este lugar’. Cuando vio lo favorable que es como jugador darse esa hora de más para él, entendió que eso le sumaba, que le iba a ayudar para ser mejor jugador. Luego, con el tiempo, buscamos a un coach deportivo, porque acá la presión era muy dura”, explicó su pareja en diálogo con Infobae.

Estas acciones comenzaron a dar sus frutos dentro del campo de juego, por lo que aceptó ir un paso más adelante al contratar a Jaime Pabón, quien fuera el entrenador de definición de Mohamed Salah antes de ser transferido por una millonaria cifra al Liverpool, donde actualmente es figura. ¿El nexo para su arribo? Sí, nuevamente Caicedo. “El tema de la definición era algo que le exigían en River. Me contacté con él para que lo ayudara. Comenzaron a trabajar en el invierno de Buenos Aires en 2018, para la época del Mundial de Rusia”, rememoró.

“Yo ya lo conocía desde que salió de Deportivo Cali. Creía que tenía muchas condiciones y me puse a analizar lo que podía mejorar. Afortunadamente el trabajo dio sus frutos y las cosas salieron bien. Se armó un proyecto individual con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Él intuye hacia dónde va el balón, pero no sólo hay que ayudarlo a que haga un buen movimiento, sino a que también tenga buena toma de decisiones. Como cuándo dar un pase y cuándo rematar al arco. Con el entrenamiento y el hecho de fortalecer estos conceptos, él adquirió más seguridad y confianza”, le explicó Pabón a este sitio en julio de este año.

Los 6 goles de River ante Nacional: tres fueron de Borré

“La mayoría de sus goles los hace por el lado derecho. También mejoró el juego aéreo, los disparos de larga distancia. Se trabajó mucho con él los remates en el borde de la medialuna, buscando el palo más alejado del arquero”, analizó el colombiano.

Ejercicios mentales:

Rafael Santos Borré superó a Lucas Alario y se convirtió en el máximo goleador de la era Marcelo Gallardo (REUTERS/Pablo Stefanec)

En un centro deportivo ubicado cerca del Monumental, Borré conoció a un coach deportivo que también lo ayudó a mejorar sus acciones dentro del campo de juego. Con él hace “visualizaciones” de jugadas y situaciones, lo que contribuye para que esté más concentrado y sepa todo lo que sucede en el partido.

“Con su coach hace trabajos mentales, lo que lo fortalece. Las personas tenemos cosas guardadas desde pequeños, y él lo puede trabajar y canalizar de una forma distinta para mejorar su rendimiento en la cancha. Él viene para determinados partidos, pero se mantienen hablando durante la temporada”, aportó Ana Caicedo, quien el pasado 23 de noviembre dio a luz a la primera hija de la pareja: Guadalupe.

Pabón, por su parte, también ahondó en algunos de estos puntos. “Él intuye hacia dónde va el balón, pero no sólo hay que ayudarlo a que haga un buen movimiento, sino a que también tenga buena toma de decisiones. Como cuándo dar un pase y cuándo rematar al arco. Con el entrenamiento y fortalecer estos conceptos, él adquirió más seguridad y confianza”, manifestó.

Modificó sus hábitos alimenticios:

Rafael Santos Borré es muy aplicado con las comidas y los descansos

Otro punto fundamental dentro de su constante evolución fue el cambio alimenticio que realizó en el último tiempo para controlar sus niveles de porcentaje de grasa y de masa muscular. “Nuestro trabajo va ligado a eso. Un jugador de alto rendimiento tiene que ser un complemento. La alimentación tienen que ir de la mano con el entrenamiento, con el cuidarse, con el dormir bien. Nosotros lo orientamos en eso. Igualmente en Argentina lo ayudan mucho con eso. Cuando llegó lo vimos muy bien en peso y porcentaje de grasa. Lo tenemos controlado en esa parte”, le comentó Santiago Franco, uno de sus entrenadores físicos personales cuando se encuentra en Colombia, a Infobae hace algunas semanas.

“Cuando salió de Deportivo Cali tuvo contactos con nutricionistas y adquirió el hábito. Bajó a las harinas, los fritos, el dulce y la sal. Ahora se enfoca más en la proteína, en buenos carbohidratos, frutas e hidratarse bien para tener un buen metabolismo. la idea es que todo vaya de la mano”, explicó el profesional de Soccer Personal Training.

Su pareja, por su parte, recalca que Rafa es aplicado a la hora de las comidas y que es una persona tranquila, la cual le gusta descansar y no suele salir de noche. “Le gusta estar ligero porque le gusta correr y ser más rápido que los centrales rivales. Lo hace porque no le gusta tener ni un kilo de más”, añadió.

Trabajos extras, una costumbre:

Mientras pasó parte de la cuarentena en Colombia, Rafael Santos Borré trabajó bajo las órdenes de Santiago Franco

“Él quiere ser mejor día a día. Esos minutos que se regala quedándose de más para mejorar, haciendo más pasadas, o pateando más lanzamientos, o quedándose en el gimnasio, a la larga sirve. Siempre con cuidado y guiado por el club”, esbozó la periodista Ana Caicedo.

Es una costumbre ver al colombiano realizar trabajos por fuera de las prácticas que comanda Marcelo Gallardo. Además de su entrenador de definición o su coach de trabajos mentales, cuando la cuarentena se lo permitía, acudía a un centro deportivo cerca del estadio Monumental para realizar más ejercicios en esa búsqueda de una constante evolución.

Un claro ejemplo fue lo que realizó cuando estuvo pasando parte de la cuarentena en Colombia. En su país natal contrató los servicios de Soccer Personal Training, un centro de perfeccionamiento que tiene bajo su tutela a jugadores como Duvan Zapata (Atalanta), Jaison Murillo (Celta de VIgo), Carlos Bacca (Villarreal) y John Janer Lucumí (Genk).

El punta de 25 años trabajó entre 4 y 5 días por semana y en algunas ocasiones realizó ejercicios de campo junto a Sebastián Rincón y Andrés Roa. “Llegó y lo primero que hizo fue contactarnos. Él no quería parar, quería seguir trabajando. Hoy creo que está en su mejor momento. Tiene que mantener su rendimiento para ver lo que pueda deparar el futuro. River es un equipo que está en el top a nivel mundial”, aseguró Franco.

Revisión de sus actuaciones:

Rafael Santos Borré trabaja junto a un coach aspectos mentales para mejorar su rendimiento dentro de la cancha (REUTERS/Agustin Marcarian)

En su afán de dejar todo, Borré suele volver “acelerado” a su casa y le cuesta descansar. Por tal razón, mientras baja sus revoluciones, opta por prender el televisor y volver a ver sus actuaciones para analizar sus decisiones dentro del campo de juego. “Por lo general se acuerda de todo. Me quedo sorprendida cuando vemos el partido porque se acuerda perfectamente de cada jugada, de cada movimiento. Él se acuerda de todo, de cómo empieza cada jugada. En ese momento lo analizamos, hablamos del partido. Me dice ‘acá era mejor hacer tal cosa’. A veces le pregunto por qué hizo tal cosa, y él me explica los motivos. Le gusta verlo para ver sus movimientos porque lo ve distinto a lo que él ve en la cancha”, confesó su pareja.

Ana Caicedo hizo un resumen perfecto de lo que es Rafael Santos Borré y recalcó que la clave de su éxito es la perseverancia. “Es una persona que no se rinde, que siempre quiere ir por más. No se conforma con lo que tiene, siempre va por más”, concluyó.

Con el título de goleador de la era Marcelo Gallardo (también fue el máximo artillero de la pasada Superliga), la próxima meta del Máquina será transformarse en el colombiano que más goles marcó con la camiseta del millonario. ¿Sus objetivos? Radamel Falcao García (45 goles) y Juan Pablo Ángel (62).

Rafael Santos Borré tiene contrato con River hasta junio de 2021, pero en el club de Núñez ya trabajan para retenerlo. El Millonario tiene el 50 por ciento de la ficha del futbolista (más los derechos federativos), mientras que la otra mitad pertenece al Atlético Madrid, quien posee una cláusula a su favor de 7 millones de euros para hacerse con la totalidad del pase del ex Deportivo Cali. Para extenderle el vínculo, el club primero debe contar con al menos el 75 por ciento de su ficha, por lo que le tendría que pagarle unos 3.5 millones de euros al equipo español.

