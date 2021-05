Armani casi se quiebra al hablar del brote de COVID-19 que sufrió River: “Estuvimos 10 días tirados en una cama sin poder movernos y clasificamos igual”

El guardameta se mostró orgulloso por la actitud de sus compañeros ante la adversidad (REUTERS/Juan Mabromata)

Franco Armani volvió al arco de River tras dos duelos ausente, dado que fue uno de los jugadores que cayeron en las garras del brote masivo de COVID-19. Ante Boca, por la Copa de la Liga, lo reemplazó el juvenil Alan Leonardo Díaz, quien fue figura a pesar de que el Millonario quedó eliminado por penales. En la épica victoria 2-1 ante Independiente Santa Fe, su hábitat lo ocupó Enzo Pérez, ante la negativa de la Conmebol de permitirle al club sumar un portero a la lista de buena fe.

Pues bien, ante Fluminense, el guardameta de la selección argentina, de 34 años, no pudo evitar la derrota 3-1 en el Monumental. Sin embargo, el Millonario, todavía incompleto por la incidencia del coronavirus, avanzó a los octavos de final gracias al empate entre Junior y Santa Fe.

Ya en conferencia de prensa, el arquero con pasado en Ferro, Deportivo Merlo y Atlético Nacional de Medellín recordó los contratiempos que atravesó el plantel para llegar a cumplir el objetivo. Y, en su evocación, casi se quiebra. “Es un poco complicado estar 10 días parado, tirados en una cama; porque no nos podíamos mover, había que tener cuidado. Tuvimos un solo día de entrenamiento. No es una excusa, tanto los que entramos al campo como los que esperaron en el banco teníamos muchas ganas de estar hoy, de darle al equipo lo que necesitaba. A pesar de todo, del resultado de hoy, se pudo clasificar”, enfatizó.

En el tortuoso camino, con los cuatro guardavallas de la lista contagiados (el propio Armani, Lux, Bologna y Petroli) y sin chance de reemplazarlos, Enzo Pérez se probó el buzo en una situación cuanto menos curiosa. Y el mendocino cumplió. Por eso, Armani le dedicó un discurso más que elogioso: “Enzo se portó de 10, tengo una admiración muy grande por él, por jugar en las condiciones en las que estaba, pararse en el arco, tener el coraje y la valentía de estar parado abajo de los tres palos. Quiero agradecerle infinitas veces por ponerle el pecho a la situación. Gracias a Dios se dio de nuestro lado. Pudimos ganarle a Santa Fe y hoy se nos dio el resultado y pudimos avanzar”.

Fue en el final, cuando le pidieron que detallara lo que pasó el grupo y que le enviara un mensaje a los hinchas, que la voz de Armani, involuntariamente, comenzó a entrecortarse. “Me saco el sombrero y quiero felicitar a todos mis compañeros que estuvieron estos últimos dos partidos. Le pusieron el pecho a la situación, fueron semanas muy difíciles para nosotros. Con Santa Fe no teníamos jugadores, no había recambio en el banco y a pesar de todo esto se dio la clasificación. Fueron semanas muy difíciles para nosotros. Ir al entrenamiento y ver un equipo vacío... Se me pone la piel de gallina al hablar de eso. Le pusieron el pecho a la situación. Pese a todo, clasificamos. Y ahora vamos por más. Clasificamos y ahora vamos por más”, le advirtió a la competencia.

