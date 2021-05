Tras el brote masivo de coronavirus, qué jugadores podría recuperar River para jugar ante Fluminense y qué requisitos exige la Conmebol

Marcelo Gallardo piensa en el equipo para enfrentar a Fluminense (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

River hizo historia grande en la Copa Libertadores luego de vencer por 2 a 1 como local a Independiente Santa Fe con sólo 11 futbolistas, sin suplentes, con dos debutantes (Tomás Lecanda y Felipe Peña Biafore) y con Enzo Pérez lesionado en el arco.

Con este triunfo, el Millonario, a falta de una jornada, lidera el Grupo D con 9 unidades y el próximo martes los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán sellar su boleto a los octavos de final del máximo certamen continental ante Fluminense.

Con qué jugadores contará Marcelo Gallardo:

Aunque aún sigue la euforia por la épica victoria, en Núñez deben dar vuelta la página rápidamente y pensar en lo que será el choque ante el Flu. El gran interrogante radica en si el Muñeco podrá recuperar a alguno de los futbolistas contagiados por coronavirus.

A priori, la respuesta es sí. En caso de no mediar ningún inconveniente, el Millonario tendría a disposición a Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna, Franco Petroli, Paulo Díaz, Robert Rojas, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce, Santiago Simón, Nicolás de la Cruz, Agustín Palavecino, Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Federico Girotti y Benjamín Rollheiser. Estos nombre se suman a los de Enzo Pérez, Tomás Lecanda, Jonatan Maidana, Héctor David Martínez, Milton Casco, Jorge Carrascal, José Paradela, Fabricio Angileri, Felipe Peña Biafore, Julián Álvarez y Agustín Fontana.

Según lo expuesto en el protocolo de la Conmebol, se establece que pasados los 10 días de la prueba PCR+ están habilitados los futbolistas asintomáticos o los sintomáticos con 3 días sin síntomas.

En las recomendaciones de aislamiento y cuidados en el domicilio para las personas con síntomas leves, se expresa que “se suspenderán las precauciones relacionadas con la transmisión (incluido el aislamiento) se abandonará la ruta asistencial de la COVID-19 cuando: hayan pasado 10 días desde que la prueba (RT-PCR (+) para RNA del SARS-CoV-2) haya dado positiva, más un mínimo de 3 días sin síntomas (ni fiebre, ni síntomas respiratorios, sin haber utilizado fármacos antitérmicos y con evidente mejoría de los otros síntomas) en el caso de pacientes sintomáticos”.

Vale aclarar que no se necesita un PCR negativo para jugar, debido a que existen casos en los que las pruebas pueden dar positivo hasta 3 meses posteriores por ADN residual viral. Sin embargo, la carga no es suficiente para contagiar pasados los 10 días. Al jugar el próximo martes a las 19.15 en el Antonio Vespucio Liberti, el plantel profesional será hisopado el sábado.

“El club deberá remitir una nota a Conmebol indicando la condición, debiendo acompañar la primera prueba positiva, la declaración jurada firmada por el médico del equipo que indique que la persona de la delegación oficial se encuentra en condiciones médicas óptimas para realizar deporte de alta competencia y/o desempeñar sus actividades profesionales, y la nueva prueba. Dichos documentos se acompañarán al pedido de permiso”, afirma el protocolo de operaciones de las competiciones de los clubes de la Conmebol en su edición de 2021.

En River Plate entienden que el lunes 24 de mayo se cumplirán los 10 días para obtener el alta epidemiológica. De esta manera, entre el fin de semana y el lunes los 15 futbolistas deberán hacerse los estudios correspondientes para descartar cualquier tipo de secuela producto del coronavirus y así solicitar su habilitación pertinente (para ello deberán presentar la primera prueba positiva, una declaración jurada y la última prueba, que se realizará el sábado). No obstante, llegarían al partido luego de afrontar 10 días de aislamiento y sin entrenar junto al equipo.

Un antecedente similar es lo sucedido con Boca en la edición pasada del torneo de cara al choque con Libertad en Paraguay. Los que no cumplirían con la cantidad de días necesarios para retornar son los últimos casos positivos: Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Flabián Londoño Bedoya y Lucas Beltrán.

¿Enzo Pérez volverá a ponerse el buzo de arquero?

Enzo Pérez jugó de arquero ante Independiente Santa Fe (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

En caso de no mediar ningún problema, River recuperaría a sus cuatro arqueros profesionales, por lo que no tendrá necesidad de improvisar nuevamente con Enzo Pérez debajo de los tres palos. El caso del mendocino ahora girará en torno a cómo se encuentra de su lesión muscular, la cual lo privó de completar el Superclásico ante Boca por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional y que no lo dejó cumplir su habitual función en la mitad de la cancha (para llegar a 11 futbolistas tomó la decisión de ir a la portería).

La lesión de Javier Pinola:

Javier Pinola presiona para acelerar su vuelta (REUTERS/Marcelo Endelli)

Si bien desde hace varios días el defensor presiona a Marcelo Gallardo y al cuerpo médico para conseguir el alta (se hizo viral un audio en el que expresa sus ganas de volver a los campos de juego), lo cierto es que todo hace indicar que en el Millonario no quieren adelantar los procesos y aguardarán por la evolución de la fractura del antebrazo derecho.

Sólo sus ganas de regresar no lo tachan por completo de la nómina. Incluso el miércoles acudió cambiado al Monumental como para jugar e intentar aportar su granito de arena ante Independiente Santa Fe.

Qué necesita para clasificar a los octavos de final:

River venció a Independiente Santa Fe y lidera el Grupo D (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

Gracias a la victoria por 2 a 1 con goles de Fabrizio Angileri y Julián Álvarez, River, a falta de un compromiso, lidera la zona con 9 unidades, una más que Fluminense, a quien enfrentará el próximo martes. El mismo día y a la misma hora Independiente Santa Fe (2) recibirá a Junior de Barranquilla (6).

De esta manera, si gana o iguala ante los brasileños se adjudicará un boleto a los octavos de final sin importar lo que suceda en el otro partido del grupo. En caso de una derrota ante el Flu y una victoria de los de Barranquilla, ahí sí cambiaría el escenario y los de Núñez podrían finalizar en la tercera colocación, lugar que da un lugar en la Copa Sudamericana.

