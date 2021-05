El audio de Javier Pinola que se filtró e ilusiona a los hinchas de River de cara a la Copa Libertadores

El audio viralizado de Javier Pinola (TyC Sports).

En un panorama difícil para River con 20 casos positivos de COVID-19 toda alternativa es válida para el rompecabezas que deberá armar Marcelo Gallardo, de cara al encuentro de este miércoles en el Monumental ante Independiente Santa Fe por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Toda posibilidad que pueda emplearse es bienvenida y a la hora de agotar recursos hasta asoma la posibilidad de una vuelta adelantada de Javier Pinola.

El defensor se está recuperando de una fractura en su antebrazo, sufrida el 28 de febrero cuando River enfrentó por la tercera fecha de la Copa Liga Profesional a Platense en Vicente López. El rosarino integra la lista del torneo internacional por tal motivo cumple el requisito formal para salir a la cancha. Aunque todavía no tiene el alta médica, este lunes se viralizó un audio suyo en el que deja en claro su entusiasmo por poder ser incluido en la nómina que juegue ante los colombianos.

“Con fe, con fe amigo como siempre. Hay con qué creer. Yo que sé, vamos a ver, ojalá que se ilumine la lamparita y me suba a la lista. Yo sabés como estoy”, indicó el ex jugador de Rosario Central en el audio que se publicó en TyC Sports. Desde su llegada a River, Pinola se convirtió en uno de los baluartes en la última línea y frente a la compleja situación por la que atraviesa River, que tiene 22 contagiados de coronavirus y apenas diez jugadores están en condiciones de jugar ante los colombianos, los hinchas se ilusionan con la presencia del ex defensor canall.

Javier Pinola, el día de su lesión ante Platense (FotoBaires).

En primera instancia, luego de la lesión en aquel encuentro ante el Calamar, desde el cuerpo médico de River se indicó que la rehabilitación le iba a demandar cerca de tres meses. Pasaron 78 días y habrá que ver si recibe el alta médica en caso de que esté en condiciones de poder retornar. Por el momento, al no cumplirse el plazo, resulta muy difícil saber si realmente Pinola podrá regresar de forma anticipada y si se puede cumplir el objetivo que acompaña con muchas ganas e ilusión.

Los 20 jugadores contagiados, de la lista de 32 que presentó River ante la Conmebol, son: Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Lucas Beltrán, Flabián Londoño Bedoya, Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux, Franco Petroli, Robert Rojas, Paulo Díaz, Nicolás De la Cruz, Agustín Palavecino, Bruno Zuculini, Benjamín Rollheiser, Santiago Simón, Tomás Castro Ponce, Rafael Santos Borré, Matías Suárez y Federico Girotti.

Con sus cuatro arqueros profesionales infectados, River pidió formalmente la excepción de poder sumar a su lista a los juveniles Alan Díaz, que debutó y fue una de las figuras este domingo en el Superclásico donde los dirigidos por Gallardo quedaron eliminados por penales luego de empatar 1-1 en los 90 minutos, y Agustín Gómez.

Si el pedido es aprobado por la Conmebol, el probable once que River podría presentar para enfrentar a Independiente Santa Fe sería con: Alan Díaz; Milton Casco, Jonatan Maidana, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri; Tomás Lecanda, Felipe Peña Biafore, Jorge Carrascal, José Paradela, Julián Álvarez y Agustín Fontana. El único suplente sería Agustín Gómez.

LISTA DE BUENA FE LA COPA LIBERTADORES: ESTADO DE SITUACIÓN

1- Franco Armani (con COVID-19 confirmado)

2- Robert Rojas (con COVID-19 confirmado)

3- Fabrizio Angileri

4- Jonatan Maidana

5- Bruno Zuculini (con COVID-19 confirmado)

6- Héctor David Martínez

7- Matías Suárez (con COVID-19 confirmado)

8- Agustín Palavecino (con COVID-19 confirmado)

9- Julián Álvarez

10- Jorge Carrascal

11- Nicolás De La Cruz (con COVID-19 confirmado)

12- Franco Petroli (con COVID-19 confirmado)

13- Tomás Castro Ponce (con COVID-19 confirmado)

14- Germán Lux (con COVID-19 confirmado)

15- Federico Girotti (con COVID-19 confirmado)

16- Alex Vigo (con COVID-19 confirmado)

17- Paulo Díaz (con COVID-19 confirmado)

18- Lucas Beltrán (con COVID-19 confirmado)

19- Rafael Borré (con COVID-19 confirmado)

20- Milton Casco

21- Tomás Lecanda

22- Javier Pinola (lesionado)

23- Leonardo Ponzio (con COVID-19 confirmado)

24- Enzo Pérez (en duda por lesión)

25- Enrique Bologna (con COVID-19 confirmado)

26- José Paradela

27- Agustín Fontana

28- Felipe Peña Biafore

29- Gonzalo Montiel (con COVID-19 confirmado)

30- Benjamín Rollheiser (con COVID-19 confirmado)

31- Santiago Simón (con COVID-19 confirmado)

32- Flabián Londoño Bedoya (con COVID-19 confirmado)

