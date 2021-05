Furor por el histórico buzo de arquero que usó Enzo Pérez en River Plate: cuánto cuesta

El buzo de Enzo Pérez, furor entre los hinchas de River (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

Si algo le faltaba a Enzo Pérez para ganarse un lugar definitivo dentro del olimpo de los máximos ídolos de River Plate fue lo sucedido anoche. Pese a tener una molestia física, el mendocino asumió el riesgo y se paró debajo de los tres palos para ayudar a sus compañeros a completar el equipo en el duelo clave por la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe.

Su presencia bajo los tres palos generó una verdadera revolución entre los hinchas, quienes colapsaron los distintos sitios deportivos para intentar conseguir el histórico buzo del ex Benfica. En internet se llegó a publicar esta pieza de colección a 35 mil pesos, un valor muy por encima del que se pueden encontrar las camisetas oficiales de juego en la tienda oficial del club.

Los tres diseños que utiliza el millonario para la temporada 21/22 (la clásica blanca titular, la roja y la tricolor), en su línea authentic, que es la misma que usan los profesionales en los partidos, tiene un costo de 11.499. En otras publicaciones solicitaron por el buzo verde de Enzo entre 25 y 30 mil pesos.

Se pide hasta 35 mil pesos por el buzo de Enzo Pérez

Tras marcharse del Monumental, el mediocampista reconoció que “cuando Gallardo preguntó quién quería ir al arco, levanté la mano porque sino perdíamos un jugador de campo. Había que salir de este momento que estamos pasando por este maldito virus. En cada córner, que eran todos cerrados, los tenía a todos adentro del área chica. Mis compañeros se han comportado muy bien, han hecho un trabajo magnífico. Lo mismo con los chicos que debutaron”.

“Todavía no caigo de todo lo que hemos pasado. Obvio que mis compañeros arqueros me escribieron y estuve preguntando algunas cosas. Además, con mi entrenador de arquero también ayer estuvimos un poco practicando y me dio consejos. Traté de enfocarme en el punto penal y a dónde vaya la pelota hacia los costados, que lo haga siempre caminando en diagonal. Pero con la adrenalina que tenía me perdía un poco”, esbozó.

Ya en su domicilio, Enzo Pérez publicó una tierna foto junto a sus hijos Santiago y Pía, en la lucieron con felicidad los “regalos” que trajo papá. El futbolista se llevó los dos juegos de buzo y short que utilizó en la histórica victoria ante Independiente Santa Fe, como también los guantes que le dio Germán Lux y la atípica planilla del partido con su nombre debajo de los tres palos.

Enzo Pérez junto a sus hijos luciendo el histórico buzo (flormartinez13)

Vale destacar que el Millonario llegó diezmado al encuentro debido a un brote de coronavirus dentro del plantel. Entre los contagiados se encontraban los cuatro arqueros profesionales del plantel (Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bolgona y Franco Petroli) y la Conmebol le negó la posibilidad de sustituir alguno por el joven Alan Leonardo Díaz, portero suplente de la Reserva que fue la gran figura ante el Xeneize y está próximo a firmar su primer contrato como profesional. Las otras ausencias fueron las de los defensores Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Robert Rojas y Paulo Díaz, los mediocampistas Leonardo Ponzio, Agustín Palavecino, Bruno Zuculini, Benjamín Rollheiser, Santiago Simón, Nicolás De la Cruz, Tomás Castro Ponce y los delanteros Lucas Beltrán, Flabián Londoño Bedoya, Rafael Santos Borré, Matías Suárez y Federico Girotti.

Gracias a la victoria por 2 a 1 con goles de Fabrizio Angileri y Julián Álvarez, River, a falta de un compromiso, lidera la zona con 9 unidades, una más que Fluminense, a quien enfrentará el próximo martes. El mismo día y a la misma hora Independiente Santa Fe (2) recibirá a Junior de Barranquilla (6).

