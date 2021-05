“¡Las marcas, viejo!”: los audios desde el campo de juego de Enzo Pérez con la explosión ante cada tapada y el desahogo del final

La actuación de Enzo Pérez desde adentro

El 19 de mayo ya no será una fecha más para todos los hinchas de River. Ese día será recordado como el día en el que el Millonario hizo historia y ganó un partido de Copa Libertadores con sólo 11 futbolistas disponibles y en el arco al lesionado Enzo Pérez.

Pese a todos los pronósticos desalentadores, los de Núñez consiguieron otra hazaña bajo el mando de Marcelo Gallardo como director técnico. El conjunto argentino se impuso por 2 a 1 en el Monumental ante Independiente Santa Fe por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y acaricia su pasaje a los octavos de final.

Una vez finalizado el partido, la Conmebol subió una joya de colección. En un video de aproximadamente de seis minutos de duración, se puede observar el detrás de escena de Enzo Pérez en el arco. Gracias a no haber simpatizantes y a los micrófonos de ambiente, se escucha con claridad todas sus indicaciones para sus compañeros y el aliento que recibió en cada intervención que tuvo el mendocino.

A los 6 minutos el Millonario ya ganaba 2 a 0 gracias a los tantos de Fabrizio Angileri y Julián Álvarez. En ambas oportunidades el ex Benfica se abrazó con uno de los alcanzapelotas que se encontraban detrás de su arco.

“Dale las marcas, viejo”, soltó el improvisado portero luego que Jorge Ramos le gane en las alturas a Jonatan Maidana. El número 24 despejó el peligro enviando el balón al córner, lo que le valió el elogio de todos los presentes. “Estás solo” y “bien, Enzo”, se escuchó luego de que embolsará la pelota tras un endeble intento de cabeza de Jersson González.

River venció 2 a 1 a Independiente Santa Fe sin suplentes y con Enzo Pérez en el arco (Reuters)

Durante la primera parte, entre sus highlights, también se encuentran cómo armó la barrera durante un tiro libre y una volada abajo para evitar el peligro luego de un bombazo desde fuera del área de Jeison Palacios. “Chino, aguantala”, fue el pedido de Pérez tras una insinuación del elenco colombiano. “Buena, Enzo”, también se escuchó desde el banco de suplentes luego de que el mediocampista recibiera una falta en ataque tras cortar un centro.

Una constante durante todo el juego fueron los aplausos que recibió Enzo Pérez luego de cada correcta intervención que tuvo con los guantes puestos. En la segunda parte, y con el resultado a su favor, el futbolista comenzó a hacer tiempo cada vez que el balón salía del campo, lo que le valió el reproche de sus contrincantes.

Pese al descuento de Kelvin Osorio, en el Monumental nunca se escuchó ningún reproche para con el inédito arquero. Pese a que los colombianos necesitaban sumar para no quedar eliminados, el ex Valencia no pasó mayores sobresaltos en la parte final del duelo.

Tras el pitazo final del peruano Víctor Carrillo, la algarabía y la euforia coparon la escena en el Monumental. Luego de descargar su energía pateando un balón, el futbolista fue corriendo a abrazarse con Javier Pinola, quien no pudo estar presente pese a sus ganas producto de una lesión. “Vamos, carajo”, gritaron al unísono mientras se fundían en un abrazo. El debutante Tomás Lecanda, emocionado, también se sumó a los festejos elogiando la actuación de Enzo Pérez.

Luego de quitarse los guantes y arengar junto a los allegados que dijeron presente en el estadio, el video cierra con el emotivo abrazo que se dieron en la mitad de la cancha el mendocino con Marcelo Gallardo.

“Todavía no caigo de todo lo que hemos pasado. Obvio que mis compañeros arqueros me escribieron y estuve preguntando algunas cosas. Además, con mi entrenador de arquero también ayer estuvimos un poco practicando y me dio consejos. Traté de enfocarme en el punto penal y a dónde vaya la pelota hacia los costados, que lo haga siempre caminando en diagonal. Pero con la adrenalina que tenía me perdía un poco”, comentó Enzo Pérez una vez finalizado el juego.

Con este resultado, River, a falta de un compromiso, lidera la zona con 9 unidades, una más que Fluminense, a quien enfrentará el próximo martes. El mismo día y a la misma hora Independiente Santa Fe (2) recibirá a Junior de Barranquilla (6).

