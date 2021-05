Por qué eligió a Enzo Pérez como arquero y qué lugar ocupa esta “noche mágica” en la historia de River Plate: las mejores frases de Marcelo Gallardo

“¿Que lugar ocupa este triunfo en los siete años que llevas como entrenador de River?”, le preguntaron a Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Independiente Santa Fe, con un equipo que paró en el arco a un futbolista de campo y que no contó con suplentes, debido al brote de coronavirus que sufrió el plantel profesional. “Realmente no dimensiono todavía el lugar qué ocupa. Pero la pregunta no es qué lugar ocupa en mi historia, sino en la historia de nuestro club. Yo creo que nunca se ha vivido una situación parecida a la de hoy. Seguramente quedará registrada y muy marcada a fuego”, valoró el Muñeco.

“No fue normal haber jugado en las condiciones que jugamos. Así que lo único que me queda queda remarcar es el corazón de los futbolistas que estuvieron en el campo y cómo se desempañaron y ayudaron. Cómo jugaron por ellos y también por un montón de gente que creía en ellos. Era una posibilidad muy lejana y se terminó convenciendo que un un grupo de jugadores y un gran equipo puede lograr algo que era muy adverso”, continuó el DT.

Gallardo no sólo destacó la épica victoria en el Monumental, que le permite liderar su zona y clasificar a los octavos de final aún con un empate en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. También recordó la situación muy compleja que les tocó vivir previo al Superclásico, cuando 24 horas antes se conocieron los primeros 15 casos de coronavirus en el plantel.

“No solamente los chicos que les tocó jugar hoy y que se brindaron, sino en todos los que estuvieron acompañando. Fueron horas muy difíciles para los que no pudieron estar en el partido. Seguramente estaban contentos y emocionados por que sus compañeros estaban haciendo. Y también porque es una alegría en un momento tan difícil para nuestra gente. Sacarle una sonrisa al hincha de River en esta noche mágica de Copa. Quiero remarcar y destacar la actitud de todo el equipo y de la gente que nos acompañó estos días que fue mucha”, apuntó.

