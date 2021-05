Por qué la Conmebol falló en contra de River Plate: las 3 razones que explican la negativa

El ente que rige al fútbol sudamericano se expidió sobre el caso River (REUTERS/Jorge Adorno)

River atraviesa una de las situaciones más críticas desde que Marcelo Gallardo tomó las riendas del equipo. El plantel padece una ola masiva de contagios que puso en jaque el armado del equipo. Con apenas 10 futbolistas disponibles para jugar este miércoles en el Monumental frente a Independiente Santa Fe de Colombia, la institución decidió elevar un pedido a Conmebol para solicitar la inclusión de dos arqueros a la lista de buena fe de la competición. Y el ente que rige al fútbol de la región se expedió negativamente. La respuesta de la Junta Médica llegó a través de un correo electrónico.

Jonatan Maidana, Tomás Lecanda, Héctor David Martínez, Milton Casco, Felipe Peña Biafore, José Paradela, Fabrizio Angileri, Julián Álvarez, Agustín Fontana y Jorge Carrascal (10) son los jugadores de campo disponibles para Gallardo a día de hoy, ya que Enzo Pérez y Javier Pinola, con sendas lesiones, están descartados. Ante la coyuntura, Gallardo maneja cuatro opciones para ocupar la valla: Milton Casco (principal candidato), Tomás Lecanda, Jonatan Maidana y Jorge Carrascal.

El entrenador había entregado una lista de buena fe con 32 apellidos para la fase de grupos, de los cuales no tiene disponibles por COVID-19 a Matías Suárez, Franco Armani, Benjamín Rollheiser, Agustín Palavecino, Santiago Simón, Enrique Bologna, Franco Petroli, Germán Lux, Paulo Díaz, Robert Rojas, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce, Nicolás de la Cruz, Rafael Santos Borré, Leonardo Ponzio, Alex Vigo, Gonzalo Montiel, Lucas Beltrán, Flabian Londoño Bedoya y Federico Girotti.

En las últimas horas, el Millonario había requerido las inclusiones de los arqueros juveniles Leonardo Díaz –quien atajó de buena forma contra Boca el domingo pasado– y Agustín Gómez. Pero basándose en el reglamento, que sólo permite reemplazar futbolistas de la lista por “lesión grave”, la Junta Médica de la entidad no le daría curso al pedido, definición que se haría oficial en minutos. Como antecedente, se basaría en lo sucedido con Atlético Paranaense en noviembre de 2020, en ocasión de los duelos justamente ante River. El elenco brasileño sufrió un brote horas antes del encuentro y perdió a su arquero titular y a su suplente. En consecuencia, debió atajar el tercer portero. Pero la entidad elevó una solicitud a la Confederación hacer cambios en la lista, que fue rechazado.

Claro: no es el mismo caso, dado que River hoy directamente no posee arqueros disponibles. Pero en Asunción remarcan que el Millonario no completó el listado de 50 nombres y que, de haberlo hecho, tal vez hoy tendría reemplazo habilitado para Armani, Lux, Bologna y Petroli.

“Trabajo con un grupo de profesionales de no más de 30 jugadores. Es el grupo que está integrando la lista de Conmebol. De acuerdo a las posibilidades que nos daba Conmebol de sumar diez cupos más, me parecía a mí un despropósito. Primero, porque no tengo a diez jugadores más trabajando conmigo. Segundo, porque los jugadores que son juveniles que están integrando la Reserva recién se iniciaron a entrenar hace menos de una semana después de estar seis meses parados. Y, tercero, porque no iba a generarle ninguna falsa ilusión a esos chicos que todavía tienen un recorrido por delante muy importante en el cual hoy no están preparados para integrar una lista de competencia internacional y prestigiosa como es una competencia d Copa Libertadores”, había argumentado Gallardo en septiembre del 2020 por qué no había completado los 50 cupos de la nómina habilitada por Conmebol, previendo los imponderables que propone la pandemia.

“En la lista hay 4 arqueros y los 4 se contagiaron. Si no nos dejan, jugará un jugador de campo. Ayer hicimos la nota para sustituir a dos arqueros de la lista para no hacer algo tan ridículo. ¿Imagínense poner a Casco de arquero?”, había declarado hace algunas horas Rodolfo D’Onofrio, presidente millonario, quien igualmente aclaró que aunque sea con 7 futbolistas, River se presentará para evitar sanciones de la Conmebol.

Por delante, River tiene el partido de este miércoles desde las 21.00 contra Independiente Santa Fe y cerrará la fase de grupos frente a Fluminense el próximo martes 25 de mayo también en el Estadio Monumental a partir de las 19.15. Allí terminará de definir su futuro en el Grupo D de la Copa Libertadores.

SEGUIR LEYENDO: