Tiene 19 años, jugaba como delantero y estuvo en las juveniles de Argentina: Agustín Gómez, el otro arquero que River busca sumar a la Libertadores

Agustín Gómez tiene 19 años y fue suplente ante Boca (Foto: cariverplate)

El brote de contagios en el plantel de River dejó a un equipo diezmado que, por ahora, tiene serias complicaciones para juntar los once futbolistas que deberían disputar la Copa Libertadores. En ese contexto, el club hizo oficial un pedido a la Conmebol: incluir en la lista de buena fe a los arqueros juveniles Alan Leonardo Díaz y Agustín Gómez ante la imposibilidad de utilizar a los cuatro guardametas habilitados porque todos tienen coronavirus.

Leo Díaz fue el protagonista central del Superclásico, enterándose menos de 24 horas del partido que pasaría de quinto arquero al titular en un duelo definitorio. Sin embargo, el comunicado que envió el Millonario a Conmebol también puso sobre la mesa el nombre de Gómez, un muchacho de 19 años que apareció en el banco de suplentes de la Bombonera con el número 35 en su espalda para cubrir la espalda del debutante Díaz.

A la espera de la respuesta de Conmebol, Gómez podría aparecer nuevamente entre los relevos del combinado de Núñez para disputar el duelo de este miércoles ante Independiente Santa Fe en el Estadio Monumental con la particularidad de ser el único futbolista sentado en ese banco porque Marcelo Gallardo apenas tiene diez jugadores disponibles para ese duelo, a la espera de las evoluciones físicas de Enzo Pérez y Javier Pinola.

El sexto arquero de River cumplió 19 años en enero de este año y lleva seis temporadas en las divisionales menores de la entidad con una particularidad: había comenzado a atajar poco antes de ser rastreado para las inferiores del Millonario. “Me hice arquero a los 13 años. Yo jugaba de nueve y un día faltaba un chico para ir al arco. Y fui yo. Así empezó mi carrera en el puesto. Atajaba en el Baby fútbol y me di cuenta que lo hacía bien”, le contó Gómez tiempo atrás al sitio oficial del club, donde recordó que los ojeadores lo seleccionaron durante un partido de baby con el Club Oeste de Caballito.

Durante las pruebas para ver si finalmente quedaba en las juveniles, Agustín no contó que tenía un desgarro y aún así logró saltear todos los obstáculos para convertirse en uno de los custodios de los tres palos infantiles. Durante su formación, tuvo algunos aportes claves del Pato Fillol, director de arqueros: “Yo era muy tímido y no hablaba. Entonces me dijo: ‘Nene, tus gritos se tienen que escuchar de arco a arco’. Ahí empecé a mejorar mucho. En ordenar a la defensa y ganar en confianza. Me dice que esté seguro de mis condiciones siempre. Que tengo que transmitirle seguridad al equipo”.

Gómez con Lecanda y Vera durante el Sudamericano en Perú

Con Marc-André Ter Stegen (Barcelona), Ederson Moraes (Manchester City), Alisson Becker (Liverpool) y Franco Armani como sus espejos, Gómez se definió como portero: “Trato de tener buena lectura de juego y estar siempre bien colocado. Soy seguro en los mano a mano y tengo buenos reflejos bajo los tres palos. Me gusta jugar mucho con los pies y tengo buen juego aéreo. Siempre les doy confianza a los defensores”.

En sexta división compartió equipo con Tomás Lecanda y Daniel Lucero, dos juveniles que dieron el salto a Reserva y a los que Gallardo debió recurrir en el partido contra Boca para conformar el banco de suplentes. Lucero inclusive sumó minutos en el complemento en lugar de Agustín Fontana. Lecanda, por lo pronto, es uno de los diez habilitados en la lista de buena fe y será titular ante Independiente Santa Fe en la defensa.

Gracias al buen nivel que mostró en las divisionales formativas de River, Gómez ya sumó pasos por la Sub 15 (jugó el Sudamericano que se hizo en el país) y la Sub 17 (disputó el Sudamericano de la categoría que se organizó en Perú).

“La Selección te da un plus y te abre la mente en todo. Tenés que hacer lo que te piden y saber que es un orgullo vestir la camiseta argentina. Por eso Placente y Aimar, que son los técnicos, nos enseñaron que tenemos que ser responsables, humildes y dar todo por estos colores. Esta experiencia me hizo crecer como jugador y persona. Es parecido a como es en River. Te llegan poco y hay que estar preparado para responder de la mejor manera. Ahí te enfrentás a los mejores delanteros del continente, que definen muy bien”, comentó por entonces el chico de 19 años que mide 1,84 y podría ser el único suplente de River en la Libertadores si la Conmebol finalmente lo habilita.

