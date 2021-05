Malas noticias para River: se conocieron más casos de coronavirus en el plantel y no llegaría a presentar once jugadores por la Copa Libertadores

River tendría cinco nuevos casos de coronavirus y la lista se extendería a 20 entre los futbolistas del plantel profesional (REUTERS/Marcelo Endelli)

Leonardo Ponzio, Alex Vigo, Gonzalo Montiel, Flabián Londoño Bedoya y Lucas Beltrán habrían dado positivo al test de coronavirus y se sumarían a los 15 casos confirmados del último sábado. Según informó el periodista Gustavo Yarroch, no serían los únicos ya que también estarían involucrados al menos tres integrantes del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo. Estos son: el kinesiólogo Enrique Confalonieri, el nutricionista Marcelo Pudelka y Mariano Barnao, una de las personas más cercanas del Muñeco.

El club de Núñez hasta el momento no informó los nuevos casos, pero de confirmarse el Millonario no llegaría a formar un once titular para el encuentro del próximo miércoles ante Independiente Santa Fe, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Si esto se termina confirmando, serán 20 los futbolistas con coronavirus. La lista que presentó River a la Conmebol es de 32, pero no se llegaría a los once iniciales debido a la lesión de Enzo Pérez en el último Superclásico ante Boca y quien no estaría en condiciones de jugar y la de Javier Pinola, quien hasta el momento no fue dado de alta (esto ocurriría en diez días) tras su fractura de antebrazo derecho.

Artículo en desarrollo...