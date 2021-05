Apenas 10 jugadores disponibles: qué equipo podría parar River por Copa Libertadores si Conmebol no le habilita incorporar nuevos nombres

El plantel de River, en el momento de los penales ante Boca. Varios de los que estuvieron en la Bombonera dieron positivo (REUTERS/Marcelo Endelli)

El brote de COVID-19 en River raleó de tal manera al plantel, al punto que hoy no junta 11 futbolistas para enfrentar el compromiso ante Independiente Santa Fe del miércoles a las 21, por la Copa Libertadores: Leonardo Ponzio, Alex Vigo, Gonzalo Montiel, Lucas Beltrán y Flabián Londoño Bedoya (se recupera de un desgarro) habrían dado positivo al test de coronavirus y se sumarían a los 15 casos confirmados del último sábado. También estarían contagiados al menos dos integrantes del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo. Estos son: el kinesiólogo Enrique Confalonieri y el nutricionista Marcelo Pudelka. Y a la nómina se sumarían dos juveniles que no integran la lista de la Copa: Tomás Galván (entró en el ST ante Boca) y Pablo Cáceres.

Los diez jugadores que no se habrían contagiado de COVID-19 y hasta el momento saldrían a jugar ante Independiente Santa Fe serían: Milton Casco, Tomás Lecanda, Jonatan Maidana, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri; Felipe Peña Biafore, Jorge Carrascal, José Paradela, Julián Álvarez y Agustín Fontana. Eventualmente, podría sumarse Enzo Pérez como arquero improvisado, aunque el mediocampista mendocino sufrió una lesión muscular y debería jugar con la dolencia. Pero hay un detalle no menor en danza: el hermano de Peña Biafiore, conviviente del juvenil, cursa un cuadro de coronavirus. Por lo tanto, el joven es considerado contacto estrecho. En consecuencia, podría representar otra baja.

La dirigencia de River se encuentra reunida evaluando los pasos a seguir. Desde ayer, la intención de la Comisión Directiva era la de dialogar con la Conmebol para exigir una excepción. Pero Gallardo no completó la lista de 50 jugadores (ampliada por la pandemia, contemplando estas situaciones), sino que entregó una de 32. Los cuatro guardametas (Armani, Lux, Bologna y Petroli) se enfermaron y quedaron imposibilitados de jugar. La primera búsqueda era que la Confederación aceptara sumar a Alan Leonardo Díaz, el arquerito suplente de la Reserva que brilló en el Superclásico. Los hisopados ofrecieron un panorama más grave.

El reglamento advierte que sólo se pueden cambiar jugadores de la lista ante “una lesión grave”. Por ende, en Conmebol, a esta hora, no harían una excepción con el caso River. Desde la sede de la entidad en Luque traen como antecedente la situación vivida por Atlético Paranaense la edición pasada, en la que debió apostar a un equipo muy remozado por un brote de contagios.

De no conseguir el guiño, River evalúa la chance de pedir una postergación. ¿Y podría presentarse a no jugar? Ante dicha hipótesis, le darían por perdido el partido por 3-0.

¿Por qué en su momento el DT optó por no presentar una lista de 50 jugadores cuando el reglamento lo habilitaba ante la posibilidad de un brote? “Trabajo con un grupo de profesionales de no más de 30 jugadores. Es el grupo que está integrando la lista de Conmebol. De acuerdo a las posibilidades que nos daba Conmebol de sumar diez cupos más, me parecía a mí un despropósito. Primero, porque no tengo a diez jugadores más trabajando conmigo. Segundo, porque los jugadores que son juveniles que están integrando la Reserva recién se iniciaron a entrenar hace menos de una semana después de estar seis meses parados. Y, tercero, porque no iba a generarle ninguna falsa ilusión a esos chicos que todavía tienen un recorrido por delante muy importante en el cual hoy no están preparados para integrar una lista de competencia internacional y prestigiosa como es una competencia d Copa Libertadores”, explicó en una conferencia desarrollada en septiembre de 2020.

LISTA DE BUENA FE LA COPA LIBERTADORES: ESTADO DE SITUACIÓN

1- Franco Armani (con Covid-19 confirmado)

2- Robert Rojas (con Covid-19 confirmado)

3- Fabrizio Angileri

4- Jonatan Maidana

5- Bruno Zuculini (con Covid-19 confirmado)

6- Héctor David Martínez

7- Matías Suárez (con Covid-19 confirmado)

8- Agustín Palavecino (con Covid-19 confirmado)

9- Julián Álvarez

10- Jorge Carrascal

11- Nicolás De La Cruz (con Covid-19 confirmado)

12- Franco Petroli (con Covid-19 confirmado)

13- Tomás Castro Ponce (con Covid-19 confirmado)

14- Germán Lux (con Covid-19 confirmado)

15- Federico Girotti (con Covid-19 confirmado)

16- Alex Vigo (con Covid-19 sin confirmar)

17- Paulo Díaz (con Covid-19 confirmado)

18- Lucas Beltrán (con Covid-19 sin confirmar)

19- Rafael Borré (con Covid-19 confirmado)

20- Milton Casco

21- Tomás Lecanda

22- Javier Pinola (lesionado)

23- Leonardo Ponzio (con Covid-19 sin confirmar)

24- Enzo Pérez (en duda por lesión)

25- Enrique Bologna (con Covid-19 confirmado)

26- José Paradela

27- Agustín Fontana

28- Felipe Peña Biafore (no tiene COVID-19, pero es contacto estrecho de su hermano, contagiado)

29- Gonzalo Montiel (con Covid-19 sin confirmar)

30- Benjamín Rollheiser (con Covid-19 confirmado)

31- Santiago Simón (con Covid-19 confirmado)

32- Flabián Londoño Bedoya (con Covid-19 sin confirmar)

