Rodolfo D’Onofrio habló de la salud de los jugadores de River con coronavirus y expresó sobre la Libertadores: “Si no nos dejan, atajará un jugador de campo”

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River (Nicolás Stulberg)

River vive un importante brote de coronavirus dentro de su plantel, lo que dejó diezmado a su plantel para enfrentar este miércoles, desde las 21 en el Monumental, a Independiente Santa Fe por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Ante este panorama, ayer por la tarde-noche el presidente, Rodolfo D’onofrio, el vice, Jorge Brito y el manager, Enzo Francescoli, se reunieron en el primer piso del estadio del Antonio Vespucio Liberti para dictaminar los pasos a seguir. Mediante un comunicado, el club de Núñez afirmó que se ajustará al reglamento y se presentará a jugar el partido ante la entidad colombiana, aunque solicitó que se le permita sustituir a dos arqueros dentro de la lista de buena fe, ya que dentro de los contagiados se encuentran los cuatro profesionales (Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli).

En diálogo con Radio Mitre, Rodolfo D’Onofrio analizó la delicada situación sanitaria que vive el club: “Hay muchos jugadores contagiados, también hay jóvenes de la Reserva que se han contagiado. No sabemos el origen. Es verdad que se viajó en avión, pero separados uno por fila. Fueron vuelos de 7 horas. Los expertos dicen que en los aviones no es, pero puede que en el vestuario que utilizamos en Colombia, que es chico. No sabemos”

“Hasta con 7 jugadores tenemos que ir a jugar. Y si no nos presentamos habrá sanciones. Nos preocupa el cuerpo técnico y los jugadores, que en este momento están apartados, aislados. Nos veníamos cuidando, tomando todos los recaudos, estábamos convencidos. Cuando entra uno se contagian todos”, afirmó el directivo.

Por estas horas, los futbolistas que tiene a disposición Marcelo Gallardo son Jonatan Maidana, Tomás Lecanda, Héctor David Martínez, Milton Casco, Felipe Peña Biafore, José Paradela, Fabrizio Angileri, Julián Álvarez, Agustín Fontana y Jorge Carrascal. Enzo Pérez y Javier Pinola, con diversas lesiones, están prácticamente descartados. En lo que respecta al tema arqueros, River busca contar con Leo Díaz (figura en su debut en el Superclásico ante Boca) y Agustín Gómez.

“Algunos tenían síntomas de fiebre y otros de resfrío, y ahí hicimos un PCR rápidamente. Ahí fueron apareciendo todos. No hay ninguno en una situación preocupante. El tema está en las consecuencias posteriores, porque ya nos pasó. Fue con el primer caso, con el arquero (Ezequiel Centurión). Fue asintomático, pero dio positivo. A los 10 días se le hicieron estudios y apareció un tipo de arritmia, por lo que tuvo que estar varios días de reposo para que no sea crónico”, explicó el dirigente.

En lo que respecta al pedido a Conmebol para poder contar con un portero ante Independiente Santa Fe, D’Onofrio expresó: “En la lista hay 4 arqueros y los 4 se contagiaron. Si no nos dejan, jugará un jugador de campo. Ayer hicimos la nota para sustituir a dos arqueros de la lista para no hacer algo tan ridículo. ¿Imagínense poner a Casco de arquero?”. Y luego, añadió: “La reglamentación indica sanciones económicas fuertes y deportivas en caso de no presentarnos. Quedamos eliminados y con la posibilidad de no jugar las otras Copas. River debe presentarse, porque así lo firmó, pero es insólito”.

Noticia en desarrollo…

SEGUIR LEYENDO: