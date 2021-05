“No le cierro la puerta a Boca”: Edinson Cavani habló sobre su frustrada transferencia tras renovar con Manchester United

Edinson Cavani habla de su chance frustrada de llegar a Boca

La ilusión de los hinchas de Boca por tener a Edinson Cavani de cara a la próxima temporada se esfumó tras la confirmación de la renovación de su contrato en Manchester United. Sin embargo, el futbolista uruguayo no descartó su arribo a la Ribera en el futuro, según lo declarado en una entrevista con el medio 2 de Punta de su país.

“ Yo nunca cerré la puerta. Habría que preguntarles a ellos si están abiertas. De mi parte comenté mis sentimientos. Hoy estoy con la cabeza acá y unas ganas tremendas de dar lo mejor como siempre hice en todos lados porque vivo al fútbol de esa manera”, advirtió Edi, que se prepara para disputar la final de la Europa League con los Diablos Rojos dentro de un par de semanas.

Al mismo tiempo, el atacante de 34 años dio detalles de sus conversaciones con Juan Román Riquelme, responsable del Consejo de Fútbol de Boca: “Siempre fue todo muy claro. Román no me llamó cuando llegué a Manchester para decirme ‘venite’. Se comunicó conmigo desde la época en la que estuve en París, o sea que hace unos añitos que tengo contacto con él y no fue para decirme de ir, sino para estar en contacto, felicitarme, ponerse a las órdenes y reconocerme cosas como futbolista que le gustan. He tenido charlas con él y las cosas siempre han estado muy claras”.

Riquelme sigue en contacto con Cavani: ¿lo tentará en 2022?

Y remarcó: “¿Si fue concreto? Sí. Me demostraron su interés, su deseo de quererme tener en su club. Yo lo aprecio y aprecié. Saben lo que pienso y siento. Fue real la posibilidad de que me llevaran, pero siempre fui claro. Después lo que arma y crea la prensa alrededor es como siempre, mitad de verdad y mitad de mentira. Algo de historia y de verso”.

En una charla profunda, Cavani también brindó el argumento de su decisión de permanecer en Inglaterra al menos un año más: “Fue la unión de muchas cosas. La culminación de un proceso que veníamos haciendo con la familia. Uno tiene la necesidad de estar un poco más cerca de tu gente, tu tierra, tus amigos, tus afectos, siempre lo maneja en su cabeza. No hay año en que no lo piense, pero el cariño que me han dado acá dentro del club más allá de este año particular de pandemia, donde no hubo contacto con los fans, no se podía salir y los hinchas no podían entrar al estadio, fue increíble”.

El punta charrúa recordó que su arranque no fue fácil más allá de su suplencia por la adaptación al país, el clima, el idioma y algunos episodios personales sufridos, como la suspensión por la publicación en su cuenta de Instagram. “La confianza y reconocimiento del entrenador son caricias al alma. Ante eso uno dice ‘no, yo no me puedo ir así de acá’. Te toca el orgullo y el corazón y pensás que tenés que permitirte vivir ciertas cosas, luchar otra temporada, tratar de ganar cosas con este club e intentar dejar una huella por esa gente y cariño sincero”, agregó.

El 7 del United aseguró que la cuestión económica estuvo en un segundo plano y que llegó a plantearle su postura de volver a sus pagos y afectos al club mancuniano: “No había estrategia de nada, era a corazón abierto y expresando lo que uno sentía. Así tomé la decisión, a corazón abierto. Trataré de luchar u año más y acompañar a esta gente”.

