Mario Pergolini, recargado: burla por el pase trunco de Cavani a Boca, palos al Consejo de Fútbol e indirecta a Ruggeri

Mario Pergolini utilizó su programa radial en Vorterix para referirse a la llegada trunca de Edinson Cavani a Boca. También aprovechó el momento para cargar con ironía sobre el Consejo de Fútbol del Xeneize y le envió una indirecta a Oscar Ruggeri, ex campeón del mundo con Argentina en 1986 y panelista de ESPN.

Sobre el final del programa Maldición va a ser un día hermoso, Pergolini lamentó que el delantero uruguayo haya renovado por un año más con el Manchester United. “Che no vino Cavani. Yo te lo dije el primer día que no iba a venir”, advirtió a uno de sus colegas en la mesa. En ese entonces, el ex vicepresidente primero de Boca volvió a lanzar una indirecta hacia el Consejo de Fútbol y sobre todo, quienes estarían detrás de la cuenta Boca Predio, uno de los detonantes para que Mario Pergolini decidiera dar un paso al costado en el club. Además de nombrarlos, aseguró que son hinchas de River.

“Se enteró quién manejabala la cuenta de los jugadores, Fernando Sosa y Leo Burnet... les recuerdo que es de River el que está manejando todo eso, yo creo que lo está haciendo a propósito”, ironizó Pergolini, quien también bromeó con los motivos por los cuales Cavani habría rechazado a Boca: “Pero viste, Cavani no viene. Estaba viendo TYC pero se pusieron a rapear y no se pudo enterar... (ríe) Después puso ESPN y vio que estaba alguien del 86 (por Ruggeri) contando sus anécdotas del fútbol y dijo no, acá tampoco”.

Luego, junto con el resto del panel, Pergolini bromeó con el clásico “¿te llamó?” Román mientras escuchaban la conferencia de Edinson Cavani y se burlaban por el traductor que utilizó el uruguayo para la mencionada rueda de prensa.

Mario Pergolini cuenta por que se fue de Boca

El pasado 31 de marzo, Mario Pergolini presentó su renuncia indeclinable a la vicepresidencia segunda de Boca. Esto ocurrió tras un enfrentamiento con el Consejo de Fútbol que conduce Juan Román Riquelme. El detonante se originó cuando este cuerpo impulsó una cuenta de Instagram y Youtube del predio de Ezeiza que chocaba directamente con el canal oficial del club. “Mis tiempos no son los de Boca en este momento y cuando no se pueden hacer las cosas que uno propone, lo mejor es dar un paso al costado”, afirmó al día siguiente Pergolini, quien igual aseguró que “el club está en buenas manos” y elogió de gran manera al presidente Jorge Ameal.

”No estoy enojado, pero sí frustrado y un poco triste”, admitió Pergolini, quien contó que, “cuando estábamos en campaña (en el segundo semestre de 2019) y tuvimos la suerte de sumar a (Juan Román) Riquelme, que era sin dudas quien definía todo esto, yo les había planteado que no iba a ser la gran diferencia, pero que tenía varias cosas para aportar y llevar a delante”. Sin embargo, continuó Pergolini en su programa radial, luego notó “que no podía llevar a cabo” su “visión” y agregó: “Creo que el club lo va a hacer, tarde o temprano. Yo necesito ser más ejecutivo. A lo mejor, mis tiempos no son los de Boca”.

Pergolini reiteró la explicación que dio en el posteo subido a su cuenta en Instagram, en donde afirmaba: “Presenté la renuncia indeclinable a la vicepresidencia primera de Boca Juniors, porque yo amo este club pero no le puedo ofrecer lo mejor de mi en este momento”.

