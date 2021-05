“10 cosas que no sabías de mí”: Wanchope Ábila sorprendió al contar quién es su héroe y cuál es su “placer culposo”

Ramón Ábila brindó una entrevista al sitio oficial de Minnesota United de la MLS y sorprendió contando cuestiones relacionadas con su vida privada. Sus gustos, quién es su héroe o cuál es su “placer culposo”, fueron algunos de los ítems que respondió Wanchope en el ciclo “10 cosas que no sabías de mí”, nota que fue publicada por el conjunto de los Estados Unidos y que tiene la firma de Kacy Kobakof.

“El Chavo del Ocho. El Chapulín Colorado y viceversa, cualquiera de los dos porque su personalidad es algo que me gusta mucho porque son superhéroes que son personas reales de principio a fin, y los veíamos de niños en Argentina y eso es algo que me entretiene mucho”, contó el delantero de 31 años acerca de quién es su héroe.

A la hora de los deseos, Wancho aseguró: “Que sea siempre campeón y que mi familia tenga buena salud”. En tanto, sobre su ritual diario reveló que es comenzar con la media derecha, el zapato derecho y recién en ese entonces pasa a la media izquierda y el otro calzado. “Si es un zapato en el que no tengo que usar un calcetín, igual comienzo con el derecho y luego con el izquierdo. Siempre comienzo con el pie derecho”, apuntó.

Sobre significado del dorsal que eligió en Minnesota United, Ábila dijo que es porque “el número nueve significa ser un goleador, alguien que tiene que ser responsable de marcar los goles”. Mientras a la hora de hablar de su música preferida, no dudó: “El cuarteto, que es un tipo de género musical que se originó en Córdoba, la ciudad de la que soy en Argentina, y es algo que se escucha en todo el país, pero que se inició en Córdoba”.

“¿El mejor consejo que he recibido? Ser humilde y a pesar de lo que alguien logre, no olvidarse de sus inicios, y tratar siempre de juntarse con las personas sin importar lo que tengan o las dificultades económicas, y seguir manteniendo las mismas costumbres y amistades”.

Ramón Ábila continuó contando su manera de pensar y manifestó que lo que lo motiva a diario para trabajar duro son las ganas de ganar. “Me encanta ganar, así que la única forma de ganar es trabajar duro y hacer lo mejor en lo que tenemos que hacer, simplemente practicar y ser lo mejor que podamos ser todos los días”.

En relación al rasgo de personalidad del que se siente más orgulloso, aseveró: “Lograr todo lo que he logrado en mi carrera porque desde niño realmente no tenía mucho. Con tanto esfuerzo y sacrificios llegar es la mejor satisfacción, al menos en mi carrera. Y gracias a eso, he podido darles a mis hijos la mejor vida que es lo que siempre quise”.

Wanchope no ocultó que su placer culpable es, aunque en Estados Unidos no abunda, “comer asado, que es un plato típico argentino”. Y amplió: “Comer algo, cualquier cosa, como un caramelo, como un dulce, algo así”. Entre su comida favorita, además del asado, eligió la milanesa. “Está entre esos dos porque son mis favoritos. Son platos típicos argentinos”.

Y cerró contando cuál es su forma favorita de pasar un día libre. “Sin hacer nada. Tranquilo, relajado o estar con amigos. Tengo miles de formas de pasar un buen día, ya sea con amigos o solo, disfruto mi tiempo igual. O estar con la familia, sus hijos, quien sea”.

SEGUIR LEYENDO: