Boca está interesado en una de las figuras de Huracán y su presidente hizo público un inusual ofrecimiento

Esteban Rolón fija la pelota que traslada Sebastián Villa. El mediocampista de Huracán podría convertirse en refuerzo de Boca (Fotobaires JAVIER GONZALEZ TOLEDO /ph)

Boca vuelve a la carga con todo por Esteban Rolón, el viejo anhelo del Consejo de Fútbol presidido por Juan Román Riquelme y que el ex presidente de Huracán, Alejandro Nadur, se lo negó. Esta vez, con el nuevo mandatario David Garzón el camino está allanado para que una de las figuras del Globo sea el refuerzo del Xeneize.

El mediocampista de 26 años cumplirá con su contrato en diciembre, pero el mismo cuenta con una cláusula de salida para el mes próximo de 500 mil dólares. Este monto fue el que Boca intentó abonar en el último mercado de pases, pero chocó con el pedido de un millón de Nadur para dejarlo partir. Pese al pedido del propio futbolista, la negociación se cayó por completo.

Por supuesto, el panorama cambió por completo ahora con las nuevas autoridades y sobre todo porque hay voluntad de ambas partes para forzar la salida. Así lo hizo saber David Garzón, en diálogo con el Show de Boca por Radio Splendid. “Nosotros tenemos muy buena relación tanto con Jorge (Ameal) como con Román (Riquelme). No hubo una oferta concreta, pero en charlas de fútbol me han manifestado el interés. En su momento, les dije que habría que sentarse y negociar. Ahora estamos llegando casi al punto...”, contó.

Juan Román Riquelme y Jorge Ameal tienen una buena relación con la nueva dirigencia de Huracán, encabezada por David Garzón

Y sobre la situación contractual, agregó: “Hasta diciembre el jugador es de Huracán, y si Boca lo quiere en junio, el jugador ejecuta la cláusula que es de 500 mil dólares y se va a Boca. Yo no puedo hacer nada ahí, no puedo ni impedir ni negociar porque él puede ejecutar la cláusula y tiene la libertad de elegir el club. Si era antes de junio sí entra una negociación, pero ahora ya no tiene sentido”.

En este punto, el presidente de Huracán hizo público un inusual ofrecimiento: “Realmente Boca está jugando la Copa y nosotros terminamos el campeonato ahora (resta una fecha, pero el Globo no tienen chances de clasificar a los cuartos de final de la Copa de La Liga). Con el jugador que no se podría ir hasta junio, no vería ningún inconveniente que se retire antes si se ejecuta la cláusula porque sé que Boca lo precisa en este momento y nosotros ya vamos a entrar en vacaciones (. Por supuesto, hay máxima voluntad de Huracán y una excelente relación tanto con Román (Riquelme), con Jorge (Ameal) y todos los chicos (del Consejo de Fútbol)”.

Para terminar, David Garzón habló de lo que moviliza en el futbolista que un club como Boca lo pretenda. “Voy a ser sincero, creo que cada vez que Boca menciona a un jugador, este se distrae. Nosotros lo hemos sufrido con algunos. Al jugador lo seduce Boca y está muy bien. En un momento cuando inició esto con el ex presidente de Huracán (Nadur), yo lo vi al jugador que se quería ir y lo ha manifestado, pero ahora lo veo muy bien, metido en el equipo, el domingo hizo un gol... Lo veo con buenos rendimientos, bien de ánimo y contento con el grupo. Ojalá... que pase lo que tenga que pasar. Rolón es un jugador muy importante para nosotros, si se tiene que ir se irá y sino, estamos contentos con tenerlo en el equipo también”.

